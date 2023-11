Max Verstappen grapt: “Zou wel eigenaar van F1 willen zijn!”

De invoering van sprintraces, de wijze waarop er op track limits wordt gehandhaafd en de nieuwe regel die stilstaan aan het einde van de pitstraat verbiedt. Het zijn slechts een paar voorbeelden van zaken die als het aan de Formule 1-coureurs had gelegen, niet of anders zouden zijn gedaan. Het roept de vraag op of er wel voldoende naar de rijders geluisterd wordt en of ze niet een stem moeten hebben in de koers die de sport vaart.

De F1 Commission, waarin alle belangrijke beslissingen worden genomen, bestaat momenteel uit een afgevaardigde van de FIA, een afgevaardigde van de Formule 1, de tien teambazen en afgevaardigden van de vier motorfabrikanten die momenteel actief zijn in het kampioenschap. Als er gestemd wordt over een besluit, dan brengt elk team een stem uit en hebben de FIA en de Formule 1 elk een stem die evenveel waard is als het aantal teams dat op de grid staat. Als er over motorgerelateerde onderwerpen wordt gesproken, dan heeft ook elke motorfabrikant die deelneemt een stem.

Op de vraag of de coureurs moeten worden betrokken in het besluitvormingsproces, laat Max Verstappen aan onder andere Motorsport.com weten: “Ik denk dat er soms te veel regels zijn waar men rekening mee moet houden en dat er ook te veel politiek wordt bedreven, als er een verandering wordt doorgevoerd of een beslissing wordt genomen”, denkt Verstappen.

“Natuurlijk, ik zou graag zien dat de GPDA iets te zeggen zou hebben”, gaat hij verder. Met een lach: “Maar ik zou ook wel de eigenaar van de Formule 1 willen zijn als dat zou kunnen, als je begrijpt wat ik bedoel! Dat is niet de realiteit.” Verstappen zegt dat er sprake is van een open dialoog tussen de coureurs aan de ene kant en de FIA en de Formule 1 aan de andere kant. “We blijven onze zorgen kenbaar maken en blijven ook aangeven wat in onze ogen correct is gedaan. Er is sprake van een open dialoog. We proberen ze naar ons te laten luisteren en wij luisteren naar hen. We proberen te communiceren en zullen zien wat er in de komende jaren gebeurt.”

Volgens teamgenoot Sergio Perez zou het goed zijn als de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) een grotere rol zou krijgen in het geheel. “Ik zou het wel fijn vinden als de GPDA iets meer invloed zou krijgen”, zegt de Mexicaan. “Want in de GPDA zit het leeuwendeel van de rijders. Het zou mooi zijn als men in de nabije toekomst de mening van de GPDA als bond meer kan laten meewegen.”

Toen Lando Norris gevraagd werd welke veranderingen hij zou voorstellen voor de sprintraces, reageerde hij: “Ik weet het niet en het maakt ook niet uit wat we zeggen. Onze mening doet er maar zelden toe. Vooral met betrekking tot dit onderwerp. Het lijkt vooral te draaien om de teambazen en wat zij willen doen.” Om daar later aan toe te voegen: “Voordat jullie me verkeerd gaan citeren door te schrijven dat er niet naar de rijders geluisterd wordt: dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat we geen invloed hebben op de beslissingen. Maar er wordt wel naar ons geluisterd en ze nemen wat wij zeggen ook mee. Als wij ineens vragen of ze iets kunnen veranderen, dan luisteren ze natuurlijk naar ons, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het meteen veranderd wordt. Soms gebeurt dat pas later.”

F1-update: Hoe Verstappen de sprint domineerde