Max Verstappen positief verrast door aangepaste lay-out in Barcelona

Na de Grand Prix van Monaco mochten de coureurs vrijdag weer eens aantreden op een 'normaal' circuit, eigenlijk voor het eerst sinds de seizoensopener in Bahrein. Helmut Marko voorspelde vorige week al dat de RB19 in Barcelona nog wat beter uit de verf zou komen en leek het gelijk meteen aan zijn zijde te krijgen. In de eerste vrije training, waarin overigens ook de nieuwe bandenconstructie van Pirelli is getest, leverde Red Bull al meteen een behoorlijk waarschuwingsschot. Het team tekende met herziene vloerranden en een aangepaste diffuser voor een één-tweetje, waarbij Max Verstappen zich bijna acht tienden rapper toonde dan zijn teamgenoot.

Tijdens de tweede sessie van de dag begon Verstappen voortvarend op mediums en zette hij ook de richttijd neer toen er softs onder de auto kwamen. De Nederlander ging op de lay-out met twee snelle bochten naar rechts aan het eind rond in 1.13.907. Het zou genoeg blijken voor de toptijd van de trainingsdag, al moet daar wel bij gezegd dat het verschil met Spaanse held Fernando Alonso slechts 0.170 van een seconde bedroeg en dat de verrassend sterke Nico Hülkenberg ook niet ver weg was op P3. Nadien ging de focus traditiegetrouw op de lange runs, die in Barcelona overigens extreem belangrijk beloven te worden. Zo is de nieuwe - of eigenlijk oude - lay-out nog zwaarder voor de banden en gaat bandenmanagement dus een cruciale factor worden op zondag.

"We hebben een erg goede dag gehad. De auto zat in een prima window. Natuurlijk probeer je links en rechts nog wat dingen te finetunen, maar op zich ziet het er goed uit. Zowel de korte als ook lange runs zagen er goed uit", blikt Verstappen achter de Red Bull-pitbox terug. Zoals opgemerkt is vooral dat laatste belangrijk met het oog op zondag, zo weet Verstappen ook. "Ik voelde me erg comfortabel in de auto, ook bij het letten op de banden. Ik moet natuurlijk nog naar de rondetijden van anderen kijken, maar als ik puur naar onszelf kijk, dan is dit echt een goede dag geweest."

Positief verrast bij volgen door de laatste bochten

Verstappen is al even positief over de lay-out die dit jaar wordt gebruikt, met voor het eerst sinds 2006 weer de twee snelle rechterknikken aan het eind van de ronde. "Deze lay-out is veel fijner om te rijden", is Verstappen helder. "In z'n algemeenheid voelen F1-auto's veel beter aan in snelle bochten dan in langzame bochten, dus de laatste twee bochten zijn nu veel beter dan wat het voor die tijd was", doelt Verstappen op het schrappen van de chicane. "Ik probeerde ook een paar andere auto's te volgen in die bochten en dat voelde ook goed aan. Ik was eigenlijk positief verrast met het oog op inhaalacties", besluit de tweevoudig wereldkampioen.