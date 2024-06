Max Verstappen: "Best blij met balans in kwalificatie, alles nog mogelijk"

Aan het begin van de Europese triple-header kan Max Verstappen net als teamgenoot Sergio Pérez op updates rekenen. Red Bull Racing heeft onder meer de inlets van de sidepods aangepast, al heeft dat ook implicaties voor de rest van het bodywork en de vloer. Vrijdag liet Helmut Marko aan deze website weten dat de updates naar behoren functioneerden, al erkende hij dat Red Bull de ideale balans toen nog niet had gevonden. De Oostenrijker maakte zich echter geen zorgen doordat de motorstanden eveneens een rol speelden.

Tijdens de kwalificatie - na een derde training met minieme verschillen - waren die motorstanden natuurlijk min of meer gelijk en volgde het daadwerkelijke beeld over één ronde. Verstappen begon de kwalificatie met een derde tijd in Q1, waarbij wel moet aangetekend dat hij net als vele andere toppers de tweede run oversloeg om banden te kunnen sparen voor Q3. Dat er tussen P1 en P19 slechts een seconde zat, laat eens te meer zien hoe spannend de Formule 1 tegenwoordig is. Verstappen versnelde aan het begin van Q2 behoorlijk door als eerste man van het weekend onder een rondetijd van 1 minuut en 12 seconden te duiken. Het leverde hem logischerwijs probleemloos een plekje in Q3 op.

In het beslissende gedeelte begon Verstappen vervolgens met een 1.11.673 op nieuwe softs. Het bleek op dat moment nog genoeg voor de voorlopige pole, al had iedereen natuurlijk nog een run voor de boeg. In de slotminuten verbeterde Verstappen zichzelf aanzienlijk en zag hij de Ferrari's en Mercedes-coureurs zich stukbijten op zijn beste tijd. Dat laatste gold echter niet voor Lando Norris, die hem in extremis en met slechts 0.020 seconde marge van pole-position wist te houden. Het onderstreept de bijzondere dag voor McLaren in Barcelona: van brand in de hospitality tot Norris die de best mogelijke startplek pakt.

Geen veertigste pole dus voor Verstappen, maar dat deerde hem allerminst. Hij was vooral blij dat hij uiteindelijk de verschillende sectoren goed aaneen kon rijgen. "In de kwalificatie kwam eigenlijk alles goed samen", aldus de wereldkampioen. "Het hele weekend zijn we op zoek geweest naar een aaneengeschakelde balans en dat was in de vrije trainingen erg moeilijk dus ik was in de kwalificatie best tevreden."

Verstappen bedankte teamcollega Sergio Pérez. "In Q3 kreeg ik van Checo een lekkere tow naar bocht 1 om alles er uit te halen wat er in zat. Helaas was het net niet genoeg, maar soms gaat het nu eenmaal zo. We kunnen blij zijn met deze kwalificatie en morgen valt er nog van alles te winnen.

De pole voor Norris en McLaren toont eens te meer aan dat Red Bull Racing dit jaar iets van zijn dominantie heeft moeten inleveren. Gevraagd of hij dit knokken om pole leuker vindt dan de tijden waarin het Red Bull allemaal maar kwam aanwaaien, zei Verstappen. "Ach, er zijn nooit gemakkelijke pole-positions. Je bent altijd aan het vechten met jezelf, maar er zijn nu meer teams [die vooraan meedoen] en dat is goed voor de Formule 1 in het algemeen."