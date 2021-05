Max Verstappen kwalificeerde zich als derde voor de krachtmeting in Portimao en klaagde vooral over een gebrek aan grip. Een dag later kende de Nederlander echter een prima start en keek hij in de openingsronde bij Lewis Hamilton. De Red Bull-coureur moest zijn dadendrang onderbreken door een safety car, maar zette bij de herstart alsnog door. De vreugde was echter van korte duur. Hamilton sloeg terug en wist zelfs door te stoten naar de leiding.

Schadebeperking in titelstrijd

Verstappen kon het racetempo redelijk volgen, maar miste topsnelheid om het voorbeeld van Hamilton te volgen en Valtteri Bottas snel te verschalken. "We misten hier net wat snelheid. Het is sowieso een vreemd weekend geweest qua grip, we hadden dat niet helemaal onder de knie", zo laat Verstappen meteen na de derde race van het F1-seizoen optekenen. De tweede plek is in dat opzicht nog maximale schadebeperking voor het kampioenschap.

"Het was op zich wel een aardige race, ja. Ik had een goede herstart en probeerde daarna Valtteri onder druk te zetten. Maar we kwamen gewoon wat snelheid tekort, waardoor Lewis er weer voorbij kwam. Na de pitstop was het lastig om temperatuur in de banden te krijgen, maar die actie lukte gelukkig. Toen we de tweede plek eenmaal in handen hadden, zag je weer dat we iets tekort kwamen. Maar goed, alsnog een tweede plek", telt ook Verstappen zijn zegeningen.

Verstappen verliest snelste raceronde, wel track limit in bocht 14

De Limburger voegde nog even toe de snelste raceronde te hebben gereden. Alhoewel dat in essentie klopt, levert het geen extra WK-punt op. Verstappen ging namelijk te wijd in bocht 14 en zag derhalve een streep door zijn rondetijd gaan. "Dat is best vreemd. Tijdens de race zouden ze de 'track limits' in bocht 14 volgens mij niet monitoren. Maar goed, het zal wel", liet Verstappen nog enigszins verbaasd weten. Documenten van de wedstrijdleiding laten echter zien dat Verstappen verkeerd zat: bocht 14 is wel degelijk genoteerd als plek waar coureurs de baanlimieten niet mogen overschrijden. Het zou in normale ronden een waarschuwing opleveren, maar bij een snelste raceronde - en dus een voordeel - wordt de tijd afgenomen.

VIDEO: Een rondje onboard over het circuit van Portimao