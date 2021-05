Max Verstappen kon in Portugal voor de eerste keer in zijn carrière aan de leiding komen van het wereldkampioenschap. De Nederlander moest daarvoor minimaal één punt meer scoren dan Lewis Hamilton, maar dat bleek in de Algarve te veel gevraagd. De Brit greep juist zijn 97ste F1-zege en wist zijn voorsprong in het WK te vergroten. Verstappen zat enige tijd klem achter Valtteri Bottas en moest genoegen nemen met P2. Zijn achterstand in het kampioenschap bedraagt, mede door het verliezen van de snelste raceronde, acht punten op Hamilton. Lando Norris bezet na weer een sterk weekend nog altijd de derde plek, zelfs nog voor Bottas.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Portugal

Bij de constructeurs houdt Mercedes de leiding in handen. Sergio Perez kon zich ditmaal al iets meer in de debatten vooraan mengen - tot verrassing van Hamilton trouwens, getuige zijn boordradio - maar dat kon niet verhelpen dat Mercedes Portugal met de meeste punten verlaat. Het Zuid-Duitse merk heeft de marge iets verder uitgebouwd ten opzichte van Red Bull Racing. Achter deze twee topteams heeft McLaren dankzij Norris wederom aardige zaken gedaan. Het team uit Woking bezet nog altijd de derde plek bij de constructeurs, voor Ferrari.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021