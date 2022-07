Max Verstappen wist zich vrijdag van pole te verzekeren voor de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen, hetgeen op Imola overigens ook al het geval was. Daar werd de wereldkampioen bij de start nog verschalkt door Charles Leclerc, maar Verstappen bleek voor 'eigen' publiek vastberaden om dat niet nogmaals te laten gebeuren. Zo ving hij de Ferrari-coureur na de start in Spielberg meteen op aan de binnenkant, om niet te grazen te worden genomen in de eerste bocht.

In bocht 3 kreeg Verstappen een aanval van de andere Ferrari te verduren, die van Carlos Sainz, maar ook die poging wist de Limburger aan de binnenkant op te vangen. Het bleken de enige bedreigingen van deze zaterdagmiddag te zijn. Nadien besloten de Ferrari-coureurs zich immers met elkaar bezig te houden en wist Verstappen een comfortabel gat te trekken. In het restant had hij het rijk volkomen voor zich alleen, waardoor hij nog altijd een score van honderd procent heeft in sprintraces anno 2022. Verstappen heeft en passant zijn voorsprong in het WK vergroot.

Het brengt logischerwijs een lach op het gezicht van Verstappen, die het massaal toegestroomde publiek precies heeft gegeven waarvoor het gekomen was. “Het was geweldig om te zien en er was nogal wat rook aan het einde”, lachte de Red Bull-coureur in een eerste reactie na de finish, doelend op de vele oranje rook die de Nederlandse fans creëerden.

Verstappen blikte met een tevreden gevoel terug op zijn overwinning, die hij met 1,6 seconde marge naar nummer twee Leclerc over de streep trok. “Het was een prima race. In het begin hadden we een goed tempo te pakken en daarna zat het dicht bij elkaar. Het was zoals een sprint moet zijn: redelijk volgas”, constateerde Verstappen. “In de eerste ronden waren de Ferrari-coureurs met elkaar in gevecht, waardoor ik een gat kon trekken. Daarna was ons tempo vergelijkbaar.”

Dat laatste belooft spanning voor de race van zondag, weet ook Verstappen. “Het wordt weer een interessant gevecht. De race is veel langer, dus het wordt tricky qua banden”, aldus Verstappen. Op de vraag of hij dit zondag kan herhalen, antwoordde de 24-jarige coureur: “We zullen zien. De auto is goed, al moeten we nog wel het één en ander finetunen. Maar al met al zijn we dit weekend best competitief.”

Video: Verstappen wint sprintrace in Oostenrijk