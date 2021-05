Voor aanvang was er al volop reuring in Monaco. Charles Leclerc zou vanaf pole vertrekken, maar merkte op weg naar de grid dat er toch een probleem met zijn bolide was. Een drama voor de Monegask die toch al zo onfortuinlijk is in zijn thuishaven. Het maakte Verstappen de eerste man op de grid, al startte hij wel 'gewoon' vanaf zijn tweede startplek. Verschil heeft dat niet gemaakt: Valtteri Bottas kende een betere start, maar Verstappen kneep naar binnen en wist de leiding te behouden. Doordat de race pace van de RB16B uitstekend was en bij Mercedes nagenoeg alles verkeerd ging, had Verstappen het rijk daarna voor zich alleen.

Het heeft de twaalfde F1-zege van Verstappen ingeleid en met recht een hele bijzondere. "Ja, het is natuurlijk heel speciaal om hier te winnen. Dit is voor mij ook de eerste keer op het podium in Monaco. Een geweldige race. De race telt vele ronden en je moet hier heel geconcentreerd blijven, maar dit is echt cool." De nieuwe WK-leider liet op woensdag nog aan de Nederlandse pers weten dat het 'gewoon' een race is waarin 25 punten te verdienen zien, maar ziet nu wel in dat Monaco extra cachet heeft. "Je wilt deze Grand Prix natuurlijk heel graag winnen. Toen ik klein was keek ik al naar deze race en hoopte ik op een dag zelf te winnen."

Trots na bijzondere zege op historische plek

"Het maakt me erg trots om hier te mogen staan. Tegelijkertijd kijk ik ook alweer vooruit en weet ik dat we nog een heel lang seizoen voor de boeg hebben. Maar goed, dit is natuurlijk wel een fantastische manier om het seizoen voort te zitten." Des te meer omdat Verstappen in Monte Carlo geen moment in de problemen is gekomen. "Je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar alles draaide vandaag om het managen van de banden. Je moet namelijk een goed gat vinden om de pitstop te kunnen maken. De anderen gingen eerder naar binnen en dat maakte het eerlijk gezegd wat makkelijker voor mij. Op zich hadden we de controle wel goed in handen, het is een geweldige race voor ons geweest."

De zegetocht in Monaco maakt Verstappen de prooi in het WK in plaats van de jager. "Ja, maar uiteindelijk maakt mij dat niet zoveel uit. We moeten nu zorgen dat we ieder weekend competitief zijn, want Monaco kan een beetje vertekenen qua performance", voegt Verstappen voor de camera van Ziggo Sport nog toe. "We weten dat Mercedes weer enorm sterk zal zijn als we naar normale circuits gaan. We moeten nu natuurlijk wel blijven doorwerken.