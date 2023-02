Verstappen maakt kennis met nieuwe RB19: "Het ging heel goed"

Na Alfa Romeo kwam Red Bull Racing vrijdag ook in actie met de nieuwe auto. Op het circuit van Silverstone werkte Red Bull een shakedown af tijdens een zogenaamde filmdag. Op zo’n dag mogen teams maximaal 100 kilometer rijden op speciale banden die beschikbaar gesteld worden door Pirelli.

“Ik heb mijn eerste meters met de RB19 gemaakt”, zegt Max Verstappen in een video op Instagram. “Het is natuurlijk een filmdag, maar ik denk dat het een goede indruk gaf. Alles werkte heel goed, het ging eigenlijk vlekkeloos en dat is precies wat je wil van een dag als deze. Nu kijken we uit naar de test in Bahrein.”

Tijdens de teampresentatie in New York toonde Red Bull de nauwelijks aangepaste livery op een model van vorig jaar. Ook na de shakedown in Silverstone zijn we nog niet veel wijzer geworden hoe de RB19 er daadwerkelijk uitziet. Red Bull gaf in feite niets weg van de wagen, details die tot de eerste dag van de F1-test in Bahrein geheim blijven.

Na Alfa en Red Bull wordt Haas F1 Team het derde team dat een filmdag gaat uitvoeren. De renstal heeft zaterdag het circuit van Silverstone afgehuurd.

De driedaagse Formule 1-test in Bahrein staat gepland voor 23 tot en met 25 februari.

