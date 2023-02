Red Bull werkt geheime shakedown af met 2023-auto van Verstappen en Perez

Tijdens de presentatie van de zogenaamde RB19 in New York toonde Red Bull Racing de auto voor het nieuwe seizoen nog niet. Het ging in de Classic Car Club alleen om het tonen van de livery en bovenal om het aankondigen van de samenwerking met Ford richting het nieuwe motorreglement. Dat Red Bull in The Big Apple nog niet de echte auto toonde, is logisch. Zo is het logistiek gezien niet te doen om in deze cruciale weken al de daadwerkelijke creatie naar New York te verplaatsen. In plaats daarvan toonde Red Bull simpelweg de auto van vorig jaar met een ietwat aangepaste livery.

In Milton Keynes is het werk aan de daadwerkelijke RB19 intussen door gegaan en de nieuwe creatie van Adrian Newey heeft inmiddels ook al het eerste levenslicht gezien. Met een korte clip op sociale media maakte Red Bull openbaar dat het vrijdag een eerste shakedown heeft afgewerkt met de auto voor 2023. Om de concurrentie niet wijzer te maken dan nodig valt uit de video niets af te lezen en worden er niet meteen specifiekere beelden vrijgegeven. Dit zal pas op een later moment gebeuren. Technische details moeten immers tot de eerste testdag in Bahrein geheim blijven.

Formeel heeft het team ook niet laten weten wie er vandaag achter het stuur is gekropen, al lijkt zowel Max Verstappen als Sergio Perez in de RB19 te zijn gestapt voor enkele verkennende rondjes. Verstappen was in ieder geval op Silverstone aanwezig om kennis te maken met de auto waarin hij op zijn derde opeenvolgende wereldtitel gaat jagen.

Ieder Formule 1-team krijgt op basis van het reglement twee filmdagen met de auto van het lopende jaar. Op zo'n filmdag mag een team maximaal honderd kilometer afleggen op speciale demobanden van Pirelli. Op het befaamde circuit in Northamptonshire komt dit neer op ongeveer zeventien rondjes. Red Bull was vandaag trouwens niet als enige team op pad met de nieuwe auto. Alfa Romeo voelde de C43 namelijk aan de tand op het circuit van Barcelona. Alfa zal morgen ook nog met de nieuwe bolide rijden in Catalonië, waardoor het meteen door beide filmdagen voor 2023 heen is.