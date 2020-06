Verstappen spreekt van ‘supermogelijkheid’ voor Sainz bij Ferrari

Nadat bekend was geworden dat Sebastian Vettel aan het einde van het Formule 1-seizoen 2020 ging stoppen bij Ferrari, hintte Verstappen al dat Sainz de Duitser zou gaan opvolgen in Maranello door te stellen dat de keuze van het Italiaanse team was gevallen op een coureur met een Spaans klinkende achternaam. De Limburger kreeg niet veel later gelijk, toen werd aangekondigd dat Sainz een tweejarige deal bij Ferrari heeft getekend.

Dat Vettel ervoor heeft gekozen om bij Ferrari weg te gaan, heeft Verstappen wel verrast. “Ik had zelf gedacht dat hij daar nog wel één of twee jaar zou doorgaan. Maar goed, dit is wat ze hebben besloten”, aldus Verstappen tegenover het Duitse Sky, als hem wordt gevraagd naar het aanstaande vertrek van Vettel bij de Italiaanse renstal. “Het heeft geresulteerd in een supermogelijkheid voor Carlos om naast Charles [Leclerc] te rijden”, stelt de Nederlander, die in 2015 en de eerste races van 2016 Sainz als teamgenoot had bij Toro Rosso.

“We zullen zien wat Seb besluit te gaan doen”, vervolgt Verstappen. Gevraagd of hij het zou zien zitten om de viervoudig wereldkampioen naast zich te krijgen bij Red Bull, antwoordt Verstappen: “Aan het einde van het verhaal is dat natuurlijk niet mijn beslissing. Dat laat ik aan Christian [Horner, teambaas] en Helmut [Marko, adviseur].” Volgens de achtvoudig Grand Prix-winnaar is een eventuele komst van de Duitser de afgelopen periode in elk geval niet ter sprake gekomen, tijdens een overleg met de teamleiding of iets dergelijks. “Nee, we hebben hier niet over gesproken.”

Dit laatste is overigens in lijn met wat Marko en Horner eerder hierover hebben verklaard. De Oostenrijker sluit om financiële redenen uit dat Vettel bij het team uit Milton Keynes terugkeert. "Het is onmogelijk”, zei Marko eerder stellig tegen Auto Bild. “Sebastian heeft als viervoudig wereldkampioen natuurlijk bepaalde financiële eisen. Maar wij hebben net een langlopend contract met Max gesloten en die deal is niet bepaald goedkoop te noemen. Daardoor kunnen wij ons geen extra zwaargewicht permitteren. Dat is jammer genoeg de realiteit. Seb moet dan al heel veel geld inleveren en dat kun je niet van hem verwachten." Horner kwam vorige maand bij het Engelse Sky Sports om andere redenen tot dezelfde eindconclusie: “Het is enorm onwaarschijnlijk. We hebben een langlopende overeenkomst met Max en ik denk dat Alex [Albon] het goed doet. We hebben nu een goede dynamiek in het team en de ervaring leert dat het met twee alfamannetjes vaak niet goed afloopt. Sebastian is nog steeds een zeer competitieve coureur, dus ik denk niet dat het bevorderlijk voor ons team is om twee kopmannen te hebben. We zijn blij met de coureurs die we hebben."