Verstappen benieuwd waar RB19 staat tijdens tweede F1-thuisrace van Red Bull

Na 248 achtereenvolgende ronden aan de leiding heeft Max Verstappen in Oostenrijk weer eens achter andere Formule 1-bolides gereden. Dat neemt echter niet weg dat de tweevoudig wereldkampioen domineerde op de Red Bull Ring met twee pole-positions, winst in de sprintrace, de zege in de Grand Prix én de snelste raceronde. De teller staat zodoende op vijf opeenvolgende overwinningen en zeven zeges in negen races in 2023. Teamgenoot Sergio Perez, zijn naaste achtervolger in het wereldkampioenschap, heeft hij inmiddels al op een achterstand van 81 punten gezet als het F1-circus meteen doorreist naar Silverstone. Daar staat komend weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma.

Voor Red Bull Racing is de Britse GP de tweede opeenvolgende thuisrace. Het team rijdt onder de Oostenrijkse vlag, maar heeft haar fabriek sinds de oprichting al in het Britse Milton Keynes staan. Het maakt dat Verstappen er op Silverstone nog iets meer op gebrand is om zijn team een mooi resultaat te bezorgen. "Het is een geweldig circuit om te bezoeken en ik ben ook benieuwd hoe de RB19 er presteert. Er hangt altijd een goede sfeer op het circuit met overal veel gepassioneerde racefans", zegt de Nederlander in zijn vooruitblik op de aankomende race. "Oostenrijk was een ongelofelijk weekend voor ons en hopelijk kunnen we in Silverstone opnieuw een sterk weekend hebben met een solide en nette prestatie. Je weet nooit wat het weer gaat doen in Groot-Brittannië, dus dat kan voor opschudding zorgen."

De weergoden spraken in Oostenrijk wel een woordje mee, met name op zaterdag. Perez liet zich toen zien tijdens de sprint shootout en de sprintrace, die hij allebei op P2 afsloot. Op zondag knokte de Mexicaan zich van startpositie vijftien naar de derde plek, een welkome opsteker na drie races niet op het podium te hebben gestaan. "Voor aanvang van Silverstone heb ik er vertrouwen in en het draait erom dat we het proces samen weer herhalen", geeft de Mexicaan aan. Fysiek verwacht hij er ook weer helemaal bovenop te zijn, nadat hij de donderdag in Oostenrijk wegens ziekte moest overslaan. "Ik heb tijd genomen om uit te rusten, zodat ik er fysiek klaar voor ben. Ik wil deze vorm namelijk vasthouden tot de zomerstop."