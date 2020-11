Podcast: GP Turkije minste F1-race van Verstappen in 2020 of niet?

De driehonderdste F1-race van Red Bull Racing liep zondag uit op een aardige teleurstelling. Beide coureurs gingen op de ijsbaan van Istanbul in de rondte, waardoor veelbelovende startposities werden ingeruild voor de eindklasseringen zes en zeven. Verstappen sprak van een race om snel te vergeten, teambaas Christian Horner van een grote teleurstelling.

Maar treft Verstappen daarvoor enige blaam? De Nederlander liet zelf weten dat zijn voorvleugel 'compleet verkeerd' was afgesteld en dat hij daardoor niet zijn gebruikelijke niveau kon halen. Analist en wellicht ook aanstaand teamgenoot Nico Hülkenberg wees juist op een combinatie van factoren, met ook ruimte voor verbetering op persoonlijk vlak. Een lezing die door het panel van de GPUpdate Podcast grotendeels wordt gedeeld, zo blijkt.

"Dit was zeker een aardige kans op zijn tweede overwinning dit jaar. Juist doordat het asfalt zo beroerd was en doordat teams al behoorlijk lang niet in Turkije waren geweest, was er bijna sprake van een gelijkwaardig speelveld. Zeker toen het ging regenen", schetst F1-verslaggever Ronald Vording de uitgangspositie voor Verstappen. "Maar ik denk dat Max - los van de verzachtende omstandigheden - toch iets te ongeduldig is geweest. Misschien toch iets te snel iets te veel willen. In dat opzicht zag je ook het verschil met Lewis Hamilton, die als ervaren kampioen precies wist dat het onmogelijk inhalen was in die fase van de race, zeker zonder DRS en ook al omdat het naast de ideale lijn spekglad was."

Collega Mark Bremer gaat een stap verder en spreekt van een 'duidelijke rijdersfout'. "Ik denk zelfs dat dit de zwakste Formule 1-race uit de carrière van Verstappen is geweest", voegt Bremer toe. Vording is op dat vlak een andere mening toegedaan. "Mwah, dat denk ik nou ook weer niet. Als je het weekend in Monaco 2016 nog eens bekijkt, na zijn zege in Spanje dus, toen parkeerde hij zijn auto meerdere keren op dezelfde plek in de muur. Dat is voor mij nog wel iets anders dan dit, al was dit waarschijnlijk wel zijn minste race van dit jaar. Ook al omdat Max dit jaar verder vrij volwassen en geduldig heeft gereden. In dat opzicht leek hij aardig op Hamilton: het materiaal was minder, maar hij haalde er wel steeds het maximale uit. Dat veranderde afgelopen zondag, al moeten we er ook geen drama van maken: we maken natuurlijk allemaal fouten - wij ook zeker - en niets menselijks is hem in dat opzicht vreemd."

Luister hier de volledige aflevering van de nieuwe GPUpdate Podcast. Met naast Verstappen aandacht voor de zevende titel van Hamilton en de worsteling van Bottas: