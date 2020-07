Verstappen ziet Mercedes domineren: "We hebben werk aan de winkel"

De Nederlander begon het seizoen vorige week in mineur met een uitvalbeurt tijdens de eerste krachtmeting in Oostenrijk. Om de titelambities levend te houden, moest een nieuwe nulscure op de Red Bull Ring koste wat kost worden vermeden. Dat stond boven alles, een nieuwe nulscore zou immers desastreus zijn in een door corona ingekort seizoen. Die missie slaagde, maar daar stond tegenover dat de overwinning geen moment reëel is gebleken.

Verstappen kon Hamilton geen moment onder druk zetten en moest in de slotfase - op versleten mediums - ook diens teamgenoot Valtteri Bottas voorbij laten gaan. Het onderstreept dat Mercedes andermaal het te kloppen team is, maar ook dat Red Bull nog niet over de gewenste snelheid beschikt. "Het is goed om op het podium te staan, maar verder hebben we nog veel werk aan de winkel", concludeert Verstappen meteen na afloop tijdens de podiuminterviews. "Die derde plek was het maximaal haalbare. Ik had sowieso geen kans tegen Lewis en eigenlijk niet tegen Mercedes in het algemeen. Dat is natuurlijk niet goed, maar het is wat het is", vult Verstappen in gesprek met RTL Duitsland aan.

Duel met Bottas 'levert actie op' in saaie race

"Ik heb alles geprobeerd, maar we zijn gewoon wat te langzaam", is Verstappen reëel. Hij probeerde zijn huid in de slotfase nog wel zo duur mogelijk te verkopen, maar dat bleek niet genoeg om de tweede stek uit het vuur te slepen. "Ik heb zo hard mogelijk gepusht. Ook toen Valtteri me probeerde in te halen. Ik wist dat hij me een ronde later alsnog wel zou pakken, maar probeerde het hem toch zo moeilijk mogelijk te maken. Dat leverde in ieder geval nog wat actie op, want de race was verder vrij saai."

Gevraagd of Red Bull volgende week - als op de Hungaroring de derde race van het seizoen wordt verreden - al met upgrades voor de dag komt, laat Verstappen weten: "Dat weet ik op dit moment nog niet. We zullen dit analyseren en dan zien wel volgende week wel weer." Op de Hungaroring speelt topsnelheid een iets minder grote rol dan in Oostenrijk, kan dat Red Bull nog helpen om het gat met Mercedes te verkleinen? "Een beetje misschien, maar ik verwacht dat Mercedes daar ook weer heel sterk zal zijn."