Hamilton domineert GP van Stiermarken, Verstappen derde

Een week nadat het Formule 1-seizoen 2020 eindelijk van start was gegaan met de Grand Prix van Oostenrijk had de koningsklasse van de autosport dit weekend opnieuw een afspraak op de Red Bull Ring. Niet eerder werden er twee races achter elkaar op hetzelfde circuit verreden, maar het coronavirus deed de Formule 1 besluiten om maximaal te profiteren van de Oostenrijkse gastvrijheid en niet één maar gelijk twee GP's af te werken op het circuit bij Spielberg.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton begon de race van pole, nadat hij zaterdag in de stromende regen de snelste tijd had gereden. Max Verstappen stond naast hem op P2, terwijl Carlos Sainz en Valtteri Bottas de wedstrijd vanaf de tweede startrij aanvingen. Hamilton kwam uitstekend weg op het moment dat de rode lampen doofden en bleef aan de leiding. Verstappen kreeg Sainz naast zich op weg naar de eerste knik, maar had de binnenkant van de bocht en bleef de McLaren zo voor. De Spanjaard zette zijn McLaren opnieuw naast de Red Bull richting de derde bocht, maar wederom verdedigde Verstappen zijn plek met succes door de binnenkant af te dekken.

Iets verder naar achteren ging het faliekant mis bij de Ferrari-coureurs. Charles Leclerc deed van ver een poging om binnendoor bij Sebastian Vettel te duiken, maar klom op de kerbstones en ging de lucht in, waarna hij de auto van zijn teamgenoot torpedeerde. De linker achterband van Leclerc beukte de achtervleugel van Vettel er volledig af, waarna het onderdeel jammerlijk achter de wagen van de viervoudig wereldkampioen bungelde. De Duitser stuurde zijn SF1000 naar de pits om uit te stappen. Leclerc probeerde na een bezoek aan zijn monteurs zijn weg te vervolgen, maar gaf even later alsnog op omdat zijn vloer simpelweg te veel schade had opgelopen bij de botsing.

Doordat er bij het samenkomen van de twee Ferrari's wat brokstukken op de baan waren beland, kwam na de eerste ronde meteen de safety car naar buiten. Na drie ronden waren de marshals klaar met puinruimen en werd de wedstrijd hervat. Hamilton bleef op kop, voor Verstappen en Sainz. De Spanjaard van McLaren kon het tempo vooraan echter niet aan en werd na zes ronden ingehaald door Valtteri Bottas, om twee ronden later ook de Red Bull RB16 van Alexander Albon langszij te zien komen.

Na 24 ronden was Verstappen de eerste die naar binnen ging om de zachte band in te ruilen voor medium exemplaren. De Red Bull-coureur keerde na zijn stop als derde terug op het circuit, achter Bottas. Hamilton maakte drie ronden later zijn pitstop en kwam voor Verstappen als tweede terug in de race. Bottas was door de bandenwissels van deze twee heren aan de leiding gekomen. De winnaar van de eerste race in Oostenrijk zou pas na 35 ronden de pits opzoeken voor nieuw rubber. De Fin lag vervolgens weer derde, maar had wel banden onder zijn auto die tien ronden nieuwer waren dan die van de Nederlander, die voor hem op P2 lag. Bottas kwam na zijn pitstop in eerste instantie echter maar heel langzaam dichterbij aan Verstappen en Mercedes berekende dat hij met dat tempo pas in de slotronde de aansluiting zou vinden bij de Limburger.

Met nog iets meer dan tien ronden te gaan bleek er lichte schade te zijn aan de voorvleugel van Verstappen. De voetplaat van de endplate aan de rechterzijde hing los. Het verschil tussen hem en Bottas liep zienderogen terug en met nog vijf ronden te gaan was het gat helemaal gedicht. Bottas besloot een poging te wagen bij de vierde bocht, maar Verstappen weigerde zijn positie zomaar op te geven. Het tweetal ging een paar bochten zij aan zij, waarna de Limburger aan het langste eind trok. Maar een ronde later klaarde Bottas de klus alsnog, waarop Red Bull Verstappen gelijk naar binnenhaalde voor een ‘gratis’ pitstop. Hamilton reed ondertussen zonder omhaal naar de overwinning. Bottas kwam daarachter als tweede over de streep en Verstappen completeerde het podium.

Sergio Perez stond na een slechte kwalificatie slechts zeventiende op de grid, maar zou een sterke inhaalrace rijden. Na vijftien ronden meldde hij zich met een passeerbeweging op Lando Norris in de top-tien en niet veel later was Pierre Gasly gezien voor P9. Na de pitstops zette de Racing Point-coureur zijn opmars voort. De Mexicaan ging achtereenvolgens Lance Stroll en Daniel Ricciardo voorbij, waarna hij gedecideerd naar de achterkant van Alexander Albon toereed. Daar aangekomen wist hij de Britse Thai echter niet voorbij te komen. Bij een late poging de Red Bull voorbij te gaan, liep hij schade aan zijn voorvleugel op, waarna de mannen achter hem met rasse schreden naderden.

Achter de top-vier verliep de laatste ronde behoorlijk tumultueus. Lance Stroll knokte zich langs Daniel Ricciardo, waarna ook Lando Norris langs de Australiër ging. Norris ging vervolgens in de allerlaatste bocht de beide Racing Points voorbij om zo als vijfde over de streep te komen. Perez hield teamgenoot Stroll in een fotofinish achter zich voor de zesde plek. Daniel Ricciardo werd achtste en Carlos Sainz en Daniil Kvyat verdeelden de laatste puntjes. Nadat vorige week bijna het halve veld uitviel in Oostenrijk, stonden er ditmaal slechts drie DNF’s op het bord. Naast de twee Ferrari’s zag ook Esteban Ocon de finish niet. De Fransman moest zijn Renault met technische problemen in de pits parkeren.

Volgende week gaat het Formule 1-seizoen 2020 verder met de Grand Prix van Hongarije.

Uitslag Formule 1 GP van Stiermarken 2020: