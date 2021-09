Pakt Verstappen extra gridstraf? "Hangt van meerdere factoren af"

Het veelbesproken incident in Monza komt Max Verstappen zoals bekend op een gridstraf te staan, al is de hoofdrolspeler het daar nog altijd niet mee eens. "Ik was eerlijk gezegd best verbaasd toen ik zag dat de stewards juist mij een gridstraf van drie plaatsen hadden gegeven. Maar goed, het is natuurlijk wat zij besluiten en ik hoef het er ook niet mee eens te zijn. Ik heb mijn eigen visie op het incident, al is het belangrijk dat we het nu achter ons laten en dat we weer doorgaan. Zo'n gridstraf is niet ideaal, maar ook zeker niet het einde van de wereld."

Weer en krachtsverhoudingen afwachten

Dat laatste is al helemaal het geval als Verstappen er een motorische gridstraf aan toevoegt. In dat geval start hij sowieso achteraan op het Sochi Autodrom en doet het besluit van de wedstrijdleiding helemaal geen pijn. Het lijkt een inkoppertje als je weet wat er dit jaar nog komt, maar volgens Verstappen is het allemaal niet zo vanzelfsprekend. "Er zijn nog best wel wat vraagtekens van onze kant. We willen eigenlijk eerst even afwachten hoe dit weekend verloopt en zien hoe competitief we zijn. Er is in ieder geval nog niets definitief besloten."

"Het ligt er concreet aan hoe wij ons tot Mercedes verhouden en ook aan wat het weer gaat doen. Dat blijft afwachten", verduidelijkt Verstappen na een vraag van Motorsport.com Nederland. Het weer lijkt in Sochi een factor van belang te worden en voorheen begon Verstappen dan alvast aan een regendans. Die tijd is echter voorbij. "Droog of nat, het maakt me niet zoveel uit. In de regen is het natuurlijk iets onvoorspelbaarder, maar dit seizoen zijn we in beide situaties wel snel. In dat opzicht maakt het minder uit dan in de voorbije jaren."

Schadebeperking in Rusland, daarna toeslaan?

Blijft overeind dat Sochi onder normale omstandigheden een Mercedes-baan is, misschien zelfs het Mercedes-circuit bij uitstek. Het merk met de ster is er ongeslagen. Maar waarom ligt deze omloop door het olympisch park Red Bull eigenlijk niet? "Nou ja, je hebt hier evengoed nog wel veel rechte stukken. Mercedes had de voorbije jaren ook gewoon een goede auto en ging hier met dat pakket keihard. Wij hebben hier nog nooit echt een toppakket gehad. Op de rechte stukken kwamen we veel tekort en qua race pace ook. Ik denk wel dat het dit jaar een stuk beter zal zijn, al kunnen we misschien niet eens zien hoe hard het gaat in het droge omdat het alleen maar regent", blijft Verstappen rekening houden met die variabele.

Toch lijkt Sochi in algemene zin de laatste baan waarop Red Bull echt moet overleven. Daarna komt Verstappen in onder meer Mexico en Brazilië op geliefd jachtterrein, terwijl op de andere circuits geen van beide formaties duidelijk de overhand zou moeten hebben. "Tja, het zit dit jaar echt in de details, kleine dingen waarmee je het verschil maakt. Sommige circuits waren wel echt in het voordeel van Mercedes, maar wij hebben ook enkele banen gehad die ons beter lagen", refereert hij onder meer aan Monaco en de Red Bull Ring. "Ik denk zeker dat het op de komende circuits veel meer in de details gaat zitten. Je kunt natuurlijk wel een goede auto hebben, maar als je daar niet het maximale uit haalt qua set-up, sta je er alsnog achter. We hebben in de voorbije weken wel een stap gezet, al zit het dit hele jaar dicht bij elkaar en zal dat ook zo blijven."