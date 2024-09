Max Verstappen met twee verschillende motoren achterin zijn Red Bull Formule 1-auto races gewonnen: Renault en Honda. Het gevoel bij Honda is echter een stuk beter dan met Renault. Laatstgenoemde fabrikant zorgde voor flink wat hoofdpijn bij de Nederlander vanwege regelmatig ploffende krachtbronnen, terwijl met Honda dat nauwelijks gebeurde en de successen aaneen werden geregen. In de Viaplay-special 10 jaar Max Verstappen vertelt de 26-jarige coureur over de verschillen tussen beide leveranciers.

"We hebben natuurlijk wel leuke dingen samen gedaan, maar ook best frustrerende momenten meegemaakt. Uiteindelijk wil je winnen en dat is niet gelukt. Veel uitvalbeurten ook", vertelt Verstappen als hem gevraagd wordt wat hij van zijn tijd met de Renault-motoren kan herinneren. Toch denkt de Nederlander niet alleen maar ontevreden terug naar die tijd. "Uiteindelijk heeft het het team sterker gemaakt en waren het voor mij veel leermomenten. Het stelt wel je geduld een beetje op de proef, maar het heeft uiteindelijk goed uitgepakt."

In 2018 werd namelijk bekend dat Red Bull de samenwerking met Renault aan het einde van het seizoen ging beëindigen en dat er een contract met Honda was getekend. Opvallend, want tot dan toe was de fabrikant sinds de terugkeer in F1 in 2015 niet erg succesvol geweest. De gok betaalde uiteindelijk goed uit, want de drie wereldtitels die hij op zak heeft zijn met een Honda-krachtbron achterin de auto behaald.

Verstappen weet nog dat hij stond te springen om met de Japanners aan de gang te gaan. "Ik was zelf heel enthousiast toen Helmut [Marko] mij vertelde dat Honda aan boord kwam. Binnen het team gaf dat ook nieuwe energie", vertelt de rijder. "We hadden die rondleiding gehad in Japan in Sakura en je zag dat het potentieel er echt wel was. Alleen moesten ze nog de juiste mensen vinden om het project samen te brengen. Dat is uiteindelijk goed gelukt!"

"Daar kunnen Europeanen nog wat van leren"

In het eerste jaar met de Japanse motor achterin werd in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië gewonnen. Het was voor iedereen bij Honda de kroon op het werk. Verstappen weet nog goed dat de emoties goed zichtbaar waren bij de medewerkers vanuit Japan nadat op de Red Bull Ring de eerste zege werd behaald: "Dat was zo emotioneel voor hen. Het was gewoon janken in de garage bijvoorbeeld. Ook voor hen was dit voldoening, omdat zij natuurlijk een moeilijk begin hadden met de terugkeer in de Formule 1."

Honda had een aantal jaar nodig om warm te draaien, maar uiteindelijk bleek het samen met Red Bull en Verstappen de afgelopen drie seizoenen de beste. Vooral de mentaliteit die de Japanners lieten zien heeft grote indruk op de regerend wereldkampioen gemaakt. "Die zullen nooit opgeven. Daar kunnen Europeanen nog wat van leren", aldus Verstappen. "Dat is wel mooi om te zien. [Je ziet het] ook bij de [Red Bull-]engineers. We werken nu met verschillende culturen samen. Ik vind het heel leuk daar een onderdeel van te zijn."