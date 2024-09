Van ruwe diamant tot wereldkampioen: Viaplay viert tien jaar Max Verstappen in F1 met special

Als zeventienjarige jongen debuteerde Max Verstappen in 2015 in de Formule 1. Nu tien jaar verder kan de Nederlander zich buigen over aardige statistieken. 3 wereldtitels, 61 overwinningen en 40 poles. Dat zijn getallen waar menig F1-coureur alleen maar van kan dromen. Nu F1 wat langere tijd stilligt, is het voor Viaplay het perfecte moment om stil te staan bij het tienjarig jubileum van de coureur van Red Bull Racing. Verstappen bespreekt zijn carrière met Viaplay-commentator Nelson Valkenburg zijn F1-loopbaan tot nu toe.

Het is niet zo dat elke race of het volledige seizoen wordt besproken, maar aan de hand van tien bepalende verhalen uit zijn carrière tot nu toe zal Verstappen duiding geven bij wat er allemaal is gebeurd. Denk daarbij aan zijn debuut, maar ook de eerste titel in Abu Dhabi in 2021 passeert de revue. Ook de strijd met teamgenoten en verhalen over de motorenleveranciers Honda en Renault worden uitgebreid besproken.

Vanaf vandaag is deze special te streamen bij Viaplay.