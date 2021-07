Verstappen gaat duels met Hamilton niet anders in na zware crash

Verstappen begint de laatste krachtmeting voor de zomerstop met een voorsprong van acht punten op Hamilton, al had die kloof zoals bekend groter kunnen zijn. Het inmiddels beruchte incident in Copse Corner heeft de Red Bull-coureur 25 WK-punten gekost. "Als we door die bocht waren gekomen, dan hadden we in mijn optiek moeten winnen op Silverstone. Ik denk dat we echt de snelheid hadden om te winnen, en dat terwijl we door het rare weekendformat niet eens de perfecte vleugelafstelling hadden. Traditioneel is Silverstone natuurlijk echt een goed circuit voor Mercedes", trapt Verstappen af in gesprek met de Nederlandse pers.

"Team gaat voor mij door het vuur"

Gedane zaken nemen echter geen keer, zeker niet nu het verzoek van Red Bull om de strafmaat te herzien, is afgewezen door de FIA-stewards. Hamilton is er definitief met tien seconden tijdstraf af gekomen en staat als winnaar op papier. Het Red Bull-verzoek lijkt voor niets, maar Verstappen ziet dat toch iets anders. "Uiteindelijk is het wel goed om alles aan te tonen, ook de informatie die wij hebben. We hebben natuurlijk alle data, onboards en we hebben het ook op de simulator nog eens gesimuleerd." Dat is in dit geval niet genoeg gebleken, maar Verstappen kijkt naar het grotere plaatje. "Ik denk dat het er meer om gaat hoe we in de toekomst met deze incidenten omgaan. Om die reden moet er wel serieus naar gekeken worden. Onze auto’s en die van Mercedes hebben natuurlijk zo’n voordeel ten opzichte van de rest, waardoor tien seconden straf eigenlijk helemaal niet veel uitmaakt.”

Aan de nasleep van de crash ziet Verstappen ook dat het team volledig achter hem staat. Als de Nederlander wordt herinnerd aan zijn schuiver op weg naar de grid een jaar geleden en wordt gevraagd of hij nog steeds trots is op het werk van zijn team, luidt het antwoord namelijk: "Toentertijd zeker, maar na Silverstone nog meer. Gewoon hoe het team reageerde en hoe ze met alles zijn omgegaan. Het geeft voor mij wel aan dat ik bij het juiste team zit. Ze gaan door het vuur voor mij. Ik heb van iedereen ook belletjes en berichtjes gehad hoe het met mij gaat. De warmte die je voelt in het team, vind je denk ik niet snel bij een ander team."

Eén van die belletjes kwam niet van een teamlid, maar van Hamilton. De Brit wilde informeren naar de fysieke staat van Verstappen, al hebben beide heren nog altijd uiteenlopende meningen over het voorval. "Het bellen was op zich niet ongemakkelijk hoor, je moet er als rijders toch onderling over kunnen praten. Ik heb mijn mening en hij zal ook zijn mening hebben. Je hoeft er niet met elkaar uit te komen, want ik hoef mijn gelijk niet bij hem te halen en hij hoeft zijn gelijk ook niet bij mij te halen. Dat hou je altijd.” Belangrijker is wat dit op het circuit betekent. Is het daadwerkelijk 'gloves off' en doet Verstappen er nu ook een schepje bovenop qua agressiviteit? "Nee, ik ga gewoon door zoals ik altijd al heb geracet", laat hij op een vraag van Motorsport.com Nederland weten. "Mensen zeggen al snel dat ik een agressieve coureur ben, maar ik zie dat niet zo. Ik vecht hard, maar ben niet agressief.

"Zou nooit iemand anders in mijn auto laten racen"

Verstappen verandert zijn aanpak niet en wil slechts één antwoord geven: met de rechtervoet. "Ik wil dit weekend gewoon winnen. En als het kan niet met een gevecht, maar door weg te rijden." Dat laatste is niet uitgesloten. Zo heeft Red Bull nog steeds een zeer competitieve auto en is de 'high-downforce' Hungaroring op papier goed voor Red Bull. Of zoals Verstappen het eufemistisch onder woorden brengt: "Ik denk dat we hier wel een serieuze kans hebben." Cruciale factor daarbij is de fysieke gesteldheid van Verstappen. De WK-leider is naar eigen zeggen volledig fit, maar beseft wel dat hij een flinke klap te verduren heeft gekregen. "Hoe 51G aanvoelt, is heel moeilijk uit te drukken. Maar het is zeker niet fijn om mee te maken. Ik heb het niet allemaal teruggekeken, maar van het team hoorde ik - ze hebben ook beelden van de camera die in de halo zit - dat je ziet hoe mijn lichaam en mijn hoofd helemaal in slow-motion bewogen. Dat is waarschijnlijk niet fijn om te zien.”

De boordradio van Verstappen is even veelzeggend. "Ik kreeg op dat moment, toen het team vroeg hoe het mij ging, heel weinig lucht. Ik wilde het team wel laten weten dat het oké was, maar het deed wel pijn op dat moment.” Een dag later was Verstappen behoorlijk stijf, al blijkt de topsportmentaliteit op zo'n moment nog altijd sterker. "Als ik de volgende dag had moeten rijden, dan was ik sowieso wel weer ingestapt", zegt hij vastberaden. "Ik zou nooit iemand anders in mijn auto laten racen. Ook al heb ik stiekem een breuk, dan zou ik het nog niet toegeven.” De scans in het ziekenhuis hebben echter aangetoond dat Verstappen die breuken niet heeft en dus is hij helemaal klaar om weer in te stappen en te jagen op sportieve revanche.

Video: De mediadag in Silverstone, de terugblik van Max Verstappen en het door de FIA afgewezen verzoek van Red Bull besproken