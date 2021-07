FIA doet uitspraak: Geen zwaardere straf Hamilton na crash Verstappen

Na een prachtige strijd in de eerste bochten van Silverstone ging het mis in Copse Corner. Lewis Hamilton raakte het rechter achterwiel van Max Verstappen, waarna laatstgenoemde een impact van maar liefst 51G te verduren kreeg. De regerend wereldkampioen was in de ogen van de stewards 'overwegend schuldig', maar kwam er met een tijdstraf van tien seconden af. Hamilton kon zodoende zijn thuisrace voor de achtste maal winnen. De gang van zaken heeft bijzonder veel kwaad bloed gezet bij de kopstukken van Red Bull. Christian Horner en Helmut Marko gaven na de race aan de straf veel te laag te vinden en te onderzoeken of er opties zijn om deze aan te vechten. Dat laatste bleek mogelijk en is op vrijdag 23 juli formeel gebeurd.

Die dag heeft Red Bull namelijk aan de FIA gevraagd om de strafmaat te herzien met een officiële 'review'. Zo'n verzoek wordt alleen maar gehonoreerd als het aanvragende team 'nieuw en significant' bewijs heeft. Op de donderdag voorafgaand aan de Hongaarse GP moest Red Bull dat bewijs presenteren tijdens een videoconferentie en zijn er getuigen van zowel Red Bull als ook Mercedes gehoord. Max Verstappen is daarbij overigens niet gehoord. Zo waren namens Red Bull Christian Horner, Ben Waterhouse en Jonathan Wheatley present. De verdediging voor Mercedes is gevoerd door Ron Meadows, Andrew Shovlin en James Vowles. Op basis van beide verhalen en de documenten hebben dezelfde stewards als in Silverstone voor een tweede keer de knoop doorgehakt: is de initiële strafmaat toereikend of laten het bewijs en de nieuwe verklaringen toch een ander licht op de crash schijnen?

Volgens de wedstrijdleiding is dat laatste niet het geval, of in ieder geval niet in voldoende mate om de eerdere straf van Hamilton te herzien. "De stewards hebben het verzoek van tot een herziening van de straf, passend bij artikel 14 van de FIA International Sporting Code, verworpen", zo valt in het document met de uitspraak te lezen. De tijdstraf van tien seconden voor Hamilton blijft hierdoor overeind, zijn overwinning in de Britse GP kan definitief in de geschiedenisboekjes worden bijgeschreven. Het gat tussen Verstappen en Hamilton bedraagt door deze uitspraak officieel acht punten in het wereldkampioenschap.

In het FIA-document valt eveneens te lezen wat Red Bull precies heeft aangedragen als extra bewijs. Het gaat onder meer om GPS-data van de auto's van Hamilton en Verstappen, vergelijkingen met de inhaalactie van eerstgenoemde op Charles Leclerc, simulaties en bovenal een zogenaamde 're-enactment van Hamiltons openingsronde - die Red Bull door Alexander Albon heeft laten uitvoeren tijdens een filmdag op Silverstone. Het geheel is aan de stewards gepresenteerd, maar weegt volgens hen niet zwaar genoeg om het dossier nogmaals te openen.

