In 2022 stond er geen maat op Max Verstappen en Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal wist in totaal zeventien Grands Prix te winnen met de RB18 en vijftien daarvan werden binnengehaald door de Nederlander, die uiteindelijk vier races voor het einde zijn tweede opeenvolgende wereldtitel al veiligstelde. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen enkele garantie voor de toekomst en dat weet Verstappen natuurlijk ook. Zo heeft Red Bull dit jaar te maken met een beperking van de ontwikkelingstijd in de windtunnel, wat een gevolg is van de overschrijding van het budgetplafond in 2021. Doordat de bolide van vorig jaar zo dominant was en de RB19 daar een doorontwikkeling van is, lijkt er in ieder geval wel weer een solide basis te staan in Milton Keynes.

Toch wil Verstappen zich voorafgaand aan de wintertests in Bahrein nog niet wagen aan voorspellingen en het uitspreken van verwachtingen. Wel weet hij dat de druk er dit jaar vol op staat. "Hopelijk scoren we heel goed. Na een jaar waarin we kampioen zijn geworden met het team, staat de druk er natuurlijk op", laat hij na de aankondiging van een samenwerking met Heineken weten aan Verstappen.com. "Het is nu aan ons om het te laten zien en we hebben er vertrouwen in. Maar je moet elk jaar opnieuw presteren, ongeacht het voorgaande jaar."

Begin februari reisden Red Bull en Verstappen af naar New York voor de onthulling van de nieuwe livery voor de RB19. De echte auto werd daar nog niet gepresenteerd, maar die is daarna wel op het asfalt van Silverstone verschenen voor een shakedown. "Als je de nieuwe auto dan ziet, begint het weer te kriebelen om ermee aan de slag te gaan", vervolgt de 25-jarige coureur. Nadat hij in de eerste drie races van 2022 nog twee keer uitviel met technisch malheur, hoopt Verstappen in 2023 op een betere start. "Ik weet dat er weer een heel lang seizoen aan gaat komen, dus als we in Bahrein van start gaan, is het belangrijk om de testdagen goed door te komen. Hopelijk hebben we een beter begin van het seizoen dan afgelopen jaar."

De laatste fase van de voorbereiding op het F1-seizoen 2023 begint voor Verstappen op donderdag. Dan werkt hij namens Red Bull de gehele eerste dag van de wintertest in Bahrein af. Ook op vrijdagmiddag kruipt hij achter het stuur van de RB19.