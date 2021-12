Verstappen: “Het doel is nog steeds om de race te winnen”

Nadat Max Verstappen een paarse eerste sector en dito tweede sector had gereden, leek de pole-position voor de Saudische Grand Prix naar de Nederlander te gaan, ware het niet dat hij bij het aanremmen van de laatste bocht een wiel blokkeerde en bij het uitkomen van de knik de muur raakte. De Red Bull Formule 1-coureur bleef zodoende derde in de tijdentabel en moet hopen dat zijn versnellingsbak geen schade heeft opgelopen bij het incident. Mocht die namelijk moeten worden gewisseld, levert dat nog een gridstraf van vijf plaatsen op, waardoor hij de voorlaatste race van het seizoen als achtste zou moeten starten.

Verstappen is positief dat hij vanaf de derde startplek nog voor de overwinning kan gaan, ook al lijkt inhalen op het ultrasnelle stratencircuit van Jeddah op het eerste oog niet eenvoudig. “Het lijkt er in elk geval op dat we de strijd met ze aan kunnen gaan”, wijst Verstappen naar de goede snelheid die Red Bull in Saudi-Arabië lijkt te hebben. “In Qatar zaten we best ver van de pace af, maar het lijkt erop dat onze wagen hier iets beter werkt. En ik hoop dat we in de race andere auto’s goed kunnen volgen, want als dat het geval is, weet ik zeker dat we nog een goede kans maken.”

Het Jeddah Corniche Circuit is van drie DRS-zones voorzien die het voor de coureurs makkelijker moeten maken om in te halen op het stratenparcours. Verstappen waagt zich echter niet aan voorspellingen als het gaat om de inhaalkansen op deze nieuwe baan: “Ik weet het niet. Ik heb nog niet echt achter iemand aangereden over dit circuit, dus het is nog een beetje lastig voor me om hier iets over te zeggen. Ik hoop dat het goed gaat komen. Maar het is niet alleen dat. We weten ook nog niet helemaal hoe de banden zich gaan houden.” Verstappen is niettemin positief over zijn kansen. “Ik heb er nog steeds wel vertrouwen in. Ik had natuurlijk liever vooraan gestaan. Vanaf de derde startplek is het iets lastiger, maar het is absoluut niet onmogelijk”, aldus de Limburger. “Het is natuurlijk nog steeds het doel om de race te winnen.”

Ook Marko positief

Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko ziet ook genoeg aanknopingspunten om nog steeds een goede race te hebben. Volgens de Oostenrijker heeft het team na de eerste trainingen op vrijdag de pace over zowel de korte als lange runs weten te verbeteren. “Het probleem op vrijdag was vooral dat we de zachtste banden niet goed opgewarmd kregen”, zegt Marko bij Servus TV. Dat ging op zaterdag echter een stuk beter bij de twee Red Bul-coureurs. “En met het chassis hebben we natuurlijk ook het één en ander proberen te doen in de voorbereiding op deze race. Daardoor staan we er eigenlijk best goed voor met de banden. We zullen zien vanaf welke plek we de race uiteindelijk starten, maar dit is zeker nog niet het einde van de wereld.”

In Mexico moest Verstappen na wat tegenslag in de laatste ronde van de kwalificatie eveneens van de derde plek aan de race beginnen. Toen nam hij bij de start meteen de twee Mercedes-coureurs te grazen om er vervolgens met de overwinning aan de haal te gaan. “Maar hier is inhalen zeker niet zo makkelijk”, reageert Marko op de vraag of een dergelijk scenario zich ook in Jeddah kan voltrekken. “Bovendien zullen de Mercedes-coureurs wel hebben geleerd van die race. Het blijft gewoon jammer dat zo'n dominantie op dit circuit niet tot een geweldige pole-position heeft geleid”, baalt hij van het onfortuinlijke moment in de laatste bocht.

‘Er kan nog van alles gebeuren'

Verstappen heeft bij het ingaan van de voorlaatste race acht punten voorsprong op Hamilton, wat inhoudt dat hij zondag wereldkampioen is als hij achttien punten meer scoort dan de Brit. Als Verstappen de race in Jeddah wint én de snelste raceronde rijdt en Hamilton zesde of lager finisht, kan de Nederlander volgend jaar met nummer één op de auto rijden. Als hij wint en niet de snelste raceronde rijdt, moet Hamilton zevende of lager finishen. Mocht Verstappen als tweede eindigen én het punt voor de snelste ronde pakken en Hamilton tiende of lager finishen, is de titelstrijd eveneens beslist. Dat is ook het geval wanneer Verstappen tweede wordt, niet het punt voor de snelste ronde scoort en Hamilton buiten de top-tien over de eindstreep komt.

“Natuurlijk baal ik van wat er vandaag is gebeurd, maar we hebben nog steeds twee races te gaan en er kan nog van alles gebeuren”, zegt Verstappen, die moed put uit het feit dat zijn laatste ronde snel genoeg zou zijn geweest voor de pole-position. “Het was een goede ronde. Ik ging drie tienden sneller en dacht in de laatste bocht ook nog wat te kunnen winnen. Ik wist natuurlijk dat Lewis anderhalve tiende voor me stond, maar ik blokkeerde gewoon. Ik moet nog terugkijken of ik nou echt later in de remmen ging of niet. Voor mijn gevoel deed ik dat niet. Het is gewoon teleurstellend want het was een hele goede ronde en dan is het natuurlijk extreem balen als je het niet afmaakt, vooral gezien het gevecht waarin we verwikkeld zijn. Maar op een bepaalde manier geeft het me ook hoop. In Qatar waren we vierenhalve tienden te langzaam en dan weet je van tevoren dat het een heel zware race gaat worden. Maar ik denk dat we hier nog wel een goede kans hebben.”