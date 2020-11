Verstappen over crash van teamgenoot Albon: “Het hoort erbij”

Albon ligt het hele F1-seizoen al onder een vergrootglas omdat zijn prestaties ver achterblijven bij die van zijn Nederlandse collega. Het team van Red Bull hoopte dat zijn derde plek op Mugello een keerpunt voor hem kon zijn, maar het tegendeel bleek het geval: in de vijf races die sindsdien zijn verreden, kwam Albon niet verder dan een povere tiende en zevende plaats.

Er wordt dan ook volop gespeculeerd over de toekomst van Albon bij de renstal uit Milton Keynes. Zowel Sergio Perez als Nico Hülkenberg zou in beeld zijn om na dit jaar het stuur van Albon over te nemen bij Red Bull. De teamleiding heeft tot op heden echter altijd aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een langer verblijf van Albon. Maar de coureur met Thaise roots bewees zichzelf geen dienst door hard te crashen in de tweede training in Bahrein. Halverwege de oefensessie raakte Albon van de baan bij het uitkomen van de laatste bocht, waarna hij op het stoffige gedeelte de controle over zijn Red Bull verloor. De RB16 maakte een halve draai en kwam hard tegen de muur terecht. De schade aan de wagen was aanzienlijk en de training werd tijdelijk stilgelegd. Albon werd uit voorzorg naar het medisch centrum gebracht, maar kon na een controle snel terug naar zijn team.

“Niet aanstellen. Het hoort erbij”, reageert Verstappen bij Ziggo Sport als tegen hem gezegd wordt dat het moment van Albon best wel heftig leek. Volgens de negenvoudig Grand Prix-winnaar dienen Formule 1-coureurs met dergelijke tegenslagen om te kunnen gaan. “Als je dat niet aankunt… Of als mensen denken dat je daar medelijden mee moet hebben: niet echt.”

Volgens Verstappen is het bovendien nog heel goed mogelijk voor Albon om na dit incident nog een goede zaterdag en een vruchtbare zondag te hebben. “Absoluut. Het is alleen niet fijn voor jezelf natuurlijk, dat die auto helemaal plat is. En dat het dan ook nog gebeurt in de sessie waar het om draait”, refereert Verstappen naar het feit dat de omstandigheden in de tweede training veel representatiever waren voor de kwalificatie en race, die beide in de avond worden verreden, dan de condities in de eerste oefensessie, die midden op de dag plaatsvond. “Maar het is wat het is."

Verstappen toonde zich verder tevreden over zijn start van het weekend in Bahrein. “Het was wel oké”, zegt de nummer drie in de WK-stand, die de eerste dag besloot met de tweede tijd. “Er zijn natuurlijk altijd dingen die nog wat beter kunnen gaan, maar ik denk dat het over het algemeen wel redelijk oké was. Mercedes is nog altijd het te kloppen team, maar dat was ook wel te verwachten. Vooral op een circuit als dit, waar heel weinig grip is en waar de achterkant heel sterk moet zijn. Dat hebben zij gewoon goed voor elkaar. En dat ze wat meer vermogen hebben dan wij, dat helpt natuurlijk ook op de rechte stukken hier. Maar we mogen niet klagen.”