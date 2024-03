Verstappen: Competitief beeld mogelijk anders op razendsnel F1-circuit Jeddah

Red Bull Racing domineerde afgelopen weekend de Grand Prix van Bahrein met een dubbelzege. Max Verstappen troefde teamgenoot Sergio Pérez ruimschoots af. Veel tijd om te genieten van deze mooie opening van het seizoen krijgen de Nederlander en de Mexicaan niet, want het Formule 1-circus is afgereisd naar Saudi-Arabië voor de tweede race van 2024. Het Jeddah Corniche Circuit was in 2023 eveneens het decor voor een dubbelzege van Red Bull. Destijds schreef Pérez de race op zijn naam, terwijl Verstappen vanaf de vijftiende startpositie naar de tweede plek racete.

Het semi-stratencircuit van Jeddah heeft een heel ander karakter dan het Bahrain International Circuit. Verstappen denkt dat dit gevolgen kan hebben voor de onderlinge verhoudingen bij de teams. "Het team had een geweldige eerste race van het seizoen en ik kijk uit naar Jeddah, een supersnel semi-stratencircuit. Daardoor zal er minder bandenslijtage zijn. Het wordt ook iets warmer dan in Bahrein en de lay-out van het circuit is compleet anders, dus het wordt interessant om bij alle teams de verschillen qua prestaties te zien", zegt de drievoudig wereldkampioen in een vooruitblik op de GP van Saudi-Arabië. "Vorig jaar was Jeddah een goed circuit voor ons, dus laten we hopen dat we iets vergelijkbaars kunnen doen en een geweldige teamprestatie kunnen veiligstellen."

Pérez profiteerde vorig jaar in de kwalificatie in Jeddah optimaal van de kapotte aandrijfas bij Verstappen door pole te pakken en die daarna om te zetten in de overwinning. De goede start van Red Bull in Bahrein geeft de coureur uit Guadalajara de hoop dat hij de prestaties van 2023 dit jaar kan herhalen. "Ik kijk ernaar uit om naar Jeddah te gaan na zo'n goed teamresultaat in Bahrein. Het ging niet perfect in de eerste race en er is nog genoeg ruimte voor evolutie bij de auto, maar we hebben een goede basis waarmee we kunnen werken", verklaart hij kort terugblikkend op het eerste raceweekend in Bahrein. "Er is altijd veel actie bij deze race en het kan heel spannend worden. Vorig jaar had ik een geweldige zege en die prestatie zou ik graag herhalen", aldus de Mexicaan.