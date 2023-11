Max Verstappen als coach: “Probeer mijn ervaring over te brengen”

Nadat Verstappen in Qatar zijn derde wereldtitel in de Formule 1 had veiliggesteld, werd er volop gesproken over welke ambities de Nederlander nog voor de toekomst heeft. Daaruit kwam onder meer naar voren dat hij graag talent uit het simracen naar het echte asfalt zou helpen. “Ik zie potentie in sommige van die jongens”, zei de inmiddels 52-voudig Grand Prix-winnaar in Qatar. “Zij zouden het in de echte wereld ook kunnen maken.”

Als Motorsport.com vraagt naar de status van het project, antwoordt Verstappen: “Dat loopt. Maar ik wil het ook niet gehaast doen. Het moet wel goed gebeuren, alles moet wel passen. Dat duurt gewoon even. Maar uiteindelijk is het wel mijn doel om dat te creëren.”

Verstappen ziet vooral een coachende rol voor zich weggelegd. “Het is al zo dat ik ze advies geef bij het simracen en mijn ervaring naar ze probeer over te brengen”, aldus Verstappen, die met Team Redline al een eigen simraceformatie heeft. “Ze zijn natuurlijk allemaal nog jong. En zoals ik zelf heb ondervonden, kan ervaring net het verschil maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe je je voorbereidt op een race, maar ook om hoe je leeft. Zo moet je goed nadenken over hoe je een week, of een nacht, voor een race slaapt, want dat heeft natuurlijk allemaal invloed op wat je op het circuit doet.”

Het project zal net als Team Redline onder Verstappen.com Racing geschaard worden. Gevraagd welke simracers volgens hem goed voor de dag zouden kunnen komen in een echte auto, laat hij met een glimlach weten: “Die druk wil ik nu niet op hen gaan leggen!”

Krachten bundelen

Onlangs werd aangekondigd dat Team Redline en Red Bull Sim Racing met elkaar gaan samenwerken voor het F1 Esports Series Pro Championship. Verstappen zei hier in Brazilië over: “Ik heb mijn eigen simraceteam en Red Bull heeft er natuurlijk ook één. Voor een paar specifieke platformen gaan we nu samenwerken, waarvan F1 Esports de voornaamste is. Wij nemen dan de performance-kant voor onze rekening. Het is een mooie ontwikkeling. Er zitten veel geweldige rijders in beide teams, dus dat we de krachten nu gaan bundelen, is heel spannend. Hopelijk kunnen we het goed doen.”

Verstappen zelf hoeven we niet aan de start te verwachten in het F1-kampioenschap voor professionele simracers. Lachend: “Daar ben ik te langzaam en te oud voor!”