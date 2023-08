Simracing is de afgelopen jaren sterk in populariteit gestegen. Steeds meer fans van autosport hebben toegang tot een eigen simulator waarop zij racegames kunnen spelen zoals de officiële Formule 1-game, Assetto Corsa of het populaire iRacing. Op die manier kan een breed publiek zich even een coureur voelen - zonder de hoge kosten om te beginnen of nadelige gevolgen van crashes. Ook Gianni Vecchio interesseert zich op jonge leeftijd al in racegames. In 2006 komt hij in aanraking met de Formule 1-game, die hij vervolgens nog enkele jaren zou spelen. Pas in 2015, wanneer de half-Italiaan en half-Duitser zeventien is, begint hij aan het beklimmen van de ladder in iRacing. Na enkele jaren krijgt hij een uitnodiging van Team Redline, een van de prestigieuste simraceteams van het moment. Immers beschikt dat team over enkele van de beste simracers, maar ook over Max Verstappen.

Inmiddels maakt Vecchio al vijf jaar deel uit van het simraceteam van Verstappen, dat vorig jaar nog eens een extra Verstappen-stempel heeft gekregen doordat het onder Verstappen.com Racing valt. Toen hij in 2018 de uitnodiging kreeg, kon hij het amper geloven. "Het was bizar, ik was een beetje starstruck om eerlijk te zijn", opent Vecchio in een exclusief interview met Motorsport.com. "Maar door de jaren heen hebben we een soort vriendschap opgebouwd. Het is niet dat we hem de hele tijd als een Formule 1-coureur zien, we zien hem meer als een teamgenoot van Team Redline. We brengen veel tijd samen door, we oefenen veel samen. Maar we hebben ook veel plezier. We doen niet alleen aan simracen. We spelen veel FIFA samen, we spelen veel Call of Duty samen, we spelen spellen als Among Us. Er is een vriendschap ontstaan, we delen veel dezelfde interesses. Het is gaaf om iemand als hij als teamgenoot te hebben, maar ook als vriend omdat hij je blijft pushen. Dat is het belangrijkste in simracen en sport in het algemeen. Dus ja, het is niet zo erg, altijd goed om iemand te hebben die je pusht."

Niet alleen in de simulator blijkt Verstappen competitief, ook in FIFA verslaat hij zijn Team Redline-teamgenoten regelmatig. "Max wil de beste zijn in alles wat hij doet", weet Vecchio uit ervaring. "Hij heeft wat vrienden in de FIFA eSports, genaamd Team Gullit. Hij speelt met hen, dus hij krijgt dan ook tips over de skills die hij kan uitvoeren. Hij zit er helemaal in. Als hij speelt, dan is hij helemaal weg van FIFA. Hij is de beste omdat hij er de meeste tijd in stopt en toegang heeft tot de beste spelers", lacht de simracer.

'Irritant behendig'

Voor Team Redline is die mentaliteit juist een van de grootste voordelen van Verstappen als teamgenoot, stelt Vecchio. "Zoals gezegd gaat het erom dat je iemand hebt die je pusht. Als hij ziet dat je er moeite voor doet en je echt laat zien dat je het team en jezelf vooruit wil brengen en dat je hetzelfde doel hebt als hij om alles te winnen, dan is hij een van de beste personen om te ontmoeten", prijst Vecchio de tweevoudig F1-kampioen. "Hij geeft veel. Het is ongelofelijk om zo'n iemand te hebben die je pusht, tips geeft en ook een soort mentor is."

Team Redline heeft voor alle simracers en echte coureurs een veilige omgeving gecreëerd zodat zij daarin met elkaar kunnen communiceren. Daardoor ziet Vecchio zich ook een vriend van Verstappen. "Het is niet zo dat we elkaar gedurende het jaar veel zien, maar het is een feit dat we elke dag contact hebben. We sturen berichten naar elkaar, we zitten in spraakkanalen. We praten over wat er gaande is in zijn leven, maar hij is ook geïnteresseerd in wat er in onze levens gebeurt. Hij blijft vragen wat we doen, wat er op de planning staat, wat we aan het doen zijn. Dat is best gaaf. Je weet dat er iemand aan de andere kant zit die echt om je geeft. Praten met hem is alsof je met een goede vriend praat. Het is alsof we een vriendschap hebben opgebouwd, we weten dat er vertrouwen en respect is voor elkaar. Dat is iets wat ons erg helpt in het team, om een veilige omgeving te hebben. Het is gewoon geweldig om dat te hebben."

Toch is het niet alleen maar positief om Verstappen als teamgenoot te hebben. Zo gebeurt het wel eens dat de Nederlander met weinig oefentijd toch binnen no-time de snelste rondetijd noteert. "Ik zou niet zeggen dat dat iets slechts is, maar dat kan wel van tijd tot tijd vervelend zijn!", lacht Vecchio. "Dan komt hij terug van een Formule 1-weekend en laten we hem weten welke combinatie [van auto en circuit] we rijden. Binnen vijf minuten staat Max Verstappen op P1. Dan zit ik zo van: 'Wat gebeurt hier? Wat doe ik verkeerd?' Hij is irritant behendig in alles wat hij doet. Ik zou niet zeggen dat het iets irritants is, maar het is wel iets dat af en toe op mijn zenuwen werkt!", grapt hij.

Aan de andere kant weet Vecchio ook dat Verstappen juist door zijn vaardigheden een goede teamgenoot is. Hij heeft in zijn vijf jaren bij Team Redline dan ook veel geleerd van de Red Bull Racing-coureur. "Blijf jezelf pushen, geef nooit op en zelfs als je niet op 100 procent zit, probeer dan die andere één of twee procent te vinden", haalt de simracer als voorbeelden aan van dingen die hij van Verstappen heeft geleerd. "Blijf boven je eigen limieten pushen in het simracen. Blijf gefocust, blijf je doelen nastreven en blijf gemotiveerd in alles wat je doet", rondt hij de opsomming af.

Team Redline rijdt sinds 2022 met de Verstappen.com Racing-kleuren in simgames.

De laatste 10 procent extra

Er is zodoende veel kennis naar de simracers gegaan, maar hebben zij andersom Verstappen nog veel kunnen leren? "Dat is lastig te zeggen", lacht Vecchio. "Qua racen is hij een complete coureur, hij weet in elke auto wat hij moet doen. Het is niet zo dat hij alleen in de Formule 1 goed is, hij doet soms tests in een GT-auto en is ook daar ongelofelijk. Voor wat betreft racen konden we hem niet echt veel leren." Toch weet Vecchio wel één ding te noemen, al heeft dat meer te maken met de beginselen van simracen op zichzelf. "Hij was in het begin geen simracer zoals wij dat zijn. We moesten hem een beetje uitleggen hoe het werkt wat betreft het managen van verkeer in multi-classraces. Misschien was dat iets wat we hem een beetje konden leren, maar wij profiteren veel van hem, meer dan hij van ons", geeft de Italiaanse Duitser aan.

Vecchio benadrukt daarom dat de invloed die Verstappen op het team heeft niet onderschat moet worden. "Het is ongelofelijk, echt krankzinnig. Het is alsof een kraan iets van 8 ton optilt, dat is hoe ik het zie. Hij pusht ons, geeft ons kansen met Heineken, Red Bull, Verstappen.com... Hij pusht ons tot de limiet omdat hij het talent in ons ziet. Hij is als een mentor, hij wil iedereen vooruithelpen. Het is waanzinnig en gaaf om te zien, maar hetzelfde geldt voor Atze [Kerkhof, teammanager], voor iedereen in het team. We pushen elkaar, maar Max is degene die echt de laatste 10 procent extra geeft voor wat betreft het pushen."

Zelfs op controller snel

Vanwege zijn drukke Formule 1-schema is Verstappen niet altijd in de simulator te vinden. De Nederlander besteedt zijn vrije tijd graag aan simracen en doet dan ook wel eens mee met speciale evenementen als de 12 uur van Bathurst of 24 uur van Le Mans. Zelfs al kan hij niet aan die races meedoen, is hij achter de schermen actief om Team Redline te ondersteunen, zo onthult Vecchio. "Noem me maar gek, maar het is waanzinnig. Max heeft een gamelaptop met alle simulatorgames: F1, iRacing, wat dan ook. Als hij tijd heeft... en verklaar me maar voor gek, maar het gebeurt elke week zo! Wij zitten thuis met stuur en pedalen, hij doet mee met een controller. Op een controller, iRacing, een simulatiegame, erg moeilijk... Ook al kan hij ons niet echt van feedback voorzien, probeert hij wat hij kan om ons vooruit te helpen. Het maakt dus niet uit of hij onderweg is, of thuis zit. Dat maakt niet uit. Wat er ook op zijn planning staat, hij oefent met ons - ook al kan hij zelf niet meeracen. Dat maakt voor hem niet uit, omdat hij het team vooruit wil helpen. Dat zegt alles."

Ook al geeft de controller bij lange na niet dezelfde feedback als een stuur en pedalen, doet Verstappen zelfs op de controller weinig onder voor zijn Team Redline-teamgenoten. "Het is gestoord. Ik dacht altijd dat het talent in de benen en armen zat, maar hij heeft het zelfs in de vingers!" Vecchio haalt als voorbeeld de voorbereiding op de iRacing 24 uur van Spa aan, die in hetzelfde weekend van de Grand Prix van Hongarije viel. "We deden een race en hij was slechts drie tienden langzamer! Op een controller, ten opzichte van ons. Kun je dat voorstellen? Drie tienden, op een controller, voor een hele stint! Het is niet over één ronde, maar meerdere ronden. Dat is bizar."

Sinds begin 2022 valt Team Redline onder Verstappen.com Racing, een project van Verstappen om meerdere takken van autosport met elkaar te verbinden. Zo rijdt niet alleen het simraceteam onder die vlag, maar ook vader Jos in de rally en Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond, in de DTM. Of dat veel heeft veranderd voor Team Redline? "Niet echt", geeft Vecchio aan. "We hebben een samenwerking met hen, het zijn geweldige jongens. Met name Thierry. Ik was een paar weken geleden bij hem bij de DTM. Hij leidde me rond, liet alles van de auto en het team zien. Dat helpt het team alleen maar vooruit. Team Redline wil een omgeving bieden voor simracers, maar ook voor echte coureurs."

Volgens Vecchio, die zelf ook graag coureur had willen worden maar met zijn 25 jaar beseft dat hij te laat is, gaat simracen een 'sleutelrol' spelen in de autosport. "Veel jonge jongens gebruiken onze simulatoren in ons hoofdkwartier om te oefenen. Uiteindelijk helpt deze samenwerking ons vooruit en het is een geweldige stap voor iedereen die wil simracen", besluit hij.

Max Verstappen nam begin dit jaar namens Team Redline deel aan de Le Mans Virtual Series.