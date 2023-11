Red Bull Sim Racing en Team Redline slaan handen ineen

Red Bull Sim Racing is met name in de wereld van de F1 esports een bekende naam terwijl Team Redline vooral naam heeft gemaakt door grote competities in iRacing, Rennsport en rFactor 2 te winnen. Door de samenwerking tussen de twee zeer competitieve esports-teams zal Team Redline het prestatiemanagement van Red Bull Sim Racing leiden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen van het Formula 1 Esports Series Pro Championship. Voor het ontwikkelen van talent zal het hoofdkantoor van Team Redline in Nederland uitgebreid worden met een faciliteit voor Red Bull Sim Racing.

De samenwerking tussen de twee partijen lag al voor de hand dankzij de oprichting van Verstappen.com Racing. Max Verstappen heeft onder dat project ook zijn simraceteam Team Redline geschaard, waardoor er een livery met Red Bull-logo's kwam en de link gelegd was. Red Bull Sim Racing zal haar huidige team van rijders en content creators behouden, laat het team in een verklaring weten.

Atze Kerkhof, directeur van Team Redline, ziet de samenwerking als een 'spannende nieuwe uitdaging'. "Omdat we al een goede relatie hebben opgebouwd met Red Bull via Verstappen.com Racing, leek dit de logische volgende stap die we samen konden zetten. Team Redline is enthousiast over deze nieuwe uitdaging en kijkt ernaar uit om van start te gaan", aldus Kerkhof.

Joe Soltysik, hoofd van Oracle Red Bull Sim Racing Team Esports, stelt dat deze samenwerking een 'ambitieuze positieve stap in onze rit naar het heroveren van onze teamtitel in F1 Esports' markeert. "Sinds de oprichting van ons simraceteam in 2018 willen we de beste deelnemers op de grid zijn en zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze prestaties te verbeteren. Samenwerken met een van de succesvolste teams in de geschiedenis van simracen is een kans waar we blij mee zijn en ik ben ongelooflijk enthousiast over het potentieel van wat we samen kunnen bereiken."

Team Redline is in het simracen uitgegroeid tot een begrip. Het team, dat al meer dan twintig jaar bestaat, heeft veel grote competities in het simracen gewonnen. Zij staan erom bekend dat zij talent van de simulator, zoals Gianni Vecchio, Kevin Siggy en Enzo Bonito, combineren met coureurs uit de echte racerij, waaronder Verstappen zelf, Alex Palou en Shane van Gisbergen. Team Redline heeft door de jaren heen races als de Le Mans Virtual, Porsche Esports Supercup en ESL R1 gewonnen. Sinds begin 2022 valt Team Redline onder Verstappen.com Racing.