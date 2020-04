OTD: Inhaalfeest Verstappen bruut verstoord door Renault-motor

In de openingswedstrijd van het seizoen 2015 maakte Max Verstappen zijn debuut in de Formule 1. Hij reed een prima wedstrijd en leek op weg naar een puntenfinish maar viel met motorproblemen uit. Mercedes was net als in 2014 dominant en pakte een 1-2 in Melbourne. In Maleisië was alles anders. Sebastian Vettel won daar voor de eerste keer voor Ferrari en Verstappen liet zien een uitstekend racer te zijn. Met name de inhaalactie op Red Bull-coureur Daniel Ricciardo was een prachtig staaltje stuurwerk. Dat leverde de Toro Rosso-coureur zijn eerste punten op.

Een race later verzamelde het Formule 1-circus zich in China. De Limburger kwalificeerde zich als dertiende. Misschien niet waarop iedereen op had gehoopt, maar hij stond toch mooi een plekje voor zijn snelle teamgenoot Carlos Sainz Jr. Bij de start gingen de Mercedessen er als een haas vandoor. Lewis Hamilton leidde de wedstrijd, Nico Rosberg volgde. Verstappen zat in de drukte en dat leidde tot een ouderwetse ‘wheelbang’ met Daniil Kvyat. Nog in zijn eerste stint opende de jonge Nederlander het vuur. Van ver, héél ver, waagde hij een uitremactie na het lange rechte stuk bij Sauber-coureur Marcus Ericsson. De poging slaagde, zonder ook maar een schrijntje onzekerheid of een blokkerend wiel. De Zweed stond daarentegen voor even stil van de schrik. Dit tot onvrede van de mensen op de pitmuur van het Zwitserse team, die de frustratie moeilijk konden verbergen. Dit werd nog moeilijker toen Verstappen ongeveer hetzelfde probeerde bij Felipe Nasr. Op hetzelfde punt was die actie minstens net zo mooi en net zo clean. En het was nog niet klaar.

Door naar Perez

Verderop in de wedstrijd kwam Verstappen aan bij Sergio Perez. De man uit Mexico stond al bekend als iemand die de deur ineens vol dicht kon gooien. Maar aan de binnenkant van bocht zes, daar was een plekje. Verstappen deed wederom een uitremactie en zo schoof hij verder op in de wedstrijd. In de laatste fase van de race leek de Limburger naar de achtste plek te rijden, totdat iedereen er weer achter kwam dat er een Renault-motor achter in de Toro Rosso lag. Twee ronden voor het einde viel de Nederlander stil. "Dit is erg frustrerend", liet Verstappen na de race weten. "Want tot aan het motorprobleem was het een geweldige race. Als je in de punten rijdt en zo dicht tegen het einde van de race uitvalt, dan is dat flink balen." Volgens de Nederlander presteerde de wagen tot het moment van zijn uitvallen uitstekend. "De auto was erg goed en ik was blij met de balans. Als team hadden we het niet beter kunnen doen. Natuurlijk was onze topsnelheid niet super, dus ik moest mijn kansen pakken bij het uitremmen van de concurrentie. Je kunt zien dat de STR10 goed presteert in de bochten, maar dat we het op de rechte stukken afleggen.” Wel was Verstappen tevreden met zijn inhaalacties. “Inhalen is een gevoel, dat kan ik niet uitleggen. De inhaalactie op Ericsson vond ik zelf erg mooi. Ik remde erg laat en haalde de bocht nog maar net. Maar ook de andere manoeuvres waren heerlijk. Ik heb van mijn hele race genoten, net zoals in Maleisië. Ik voel me erg comfortabel in de auto en dat is zeer belangrijk."

Later in het seizoen zou vaker en vaker blijken dat Verstappen een ijzersterke inhaler was. In 2015 werd hij twee keer vierde. Jammer genoeg zou de Renault-motor het dat jaar ook nog regelmatig begeven.