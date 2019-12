Verstappen ziet zichzelf niet naast Leclerc bij Ferrari rijden

Verstappen staat nog tot en met 2020 onder contract bij Red Bull. De Nederlander gaf een week geleden bij het FIA-gala aan dat het begin van het volgende Formule 1-seizoen een belangrijke rol zal spelen bij zijn beslissing of hij door wil gaan bij de formatie uit Milton Keynes. Als Verstappen tijdens de eerste races van 2020 over een pakket beschikt waarmee hij voor de titel kan meedoen, dan is de kans groot dat hij een nieuw contract ondertekent bij Red Bull. Wat er gebeurt als de combinatie Red Bull-Honda volgend jaar niet sterk genoeg is voor een gooi naar het kampioenschap, is de vraag.

De kans op een overstap naar Ferrari, waar Charles Leclerc naar verluidt nog meerdere seizoenen een overeenkomst heeft, lijkt in elk geval klein, afgaande op een uitspraak die Verstappen vrijdagavond deed tijdens het eindejaarsinterview met Ziggo Sport. Verstappen vertelde dat zijn relatie met de Monegask prima was, ondanks dat de twee het op het circuit meerdere keren flink met elkaar aan de stok hadden. “Nee, helemaal niet”, zei Verstappen over of er sprake is van een vete met Leclerc. “Je hoeft natuurlijk ook niet elkaars allerbeste vrienden te zijn, maar ik kan goed met hem overweg. Het is hard racen, maar dat hoort er toch bij?” Op de vraag of hij de relatie naast de baan bewust goed houdt met het oog op een mogelijke samenwerking in de toekomst, antwoordde Verstappen: “Daar denk ik totaal niet aan. Maar ik denk dat dat sowieso niet gebeurt. Ik ben van mening dat je niet twee potentiële nummer één-coureurs naast elkaar moet laten rijden.”

Daarmee gaf Verstappen meteen aan dat hij Leclerc als een serieuze tegenstander zou zien, wanneer de twee over hetzelfde materiaal zouden beschikken. “Hij is geen pannenkoek”, bevestigde Verstappen, om daaraan toe te voegen dat hij geen punten ziet waarop Leclerc beter is dan hij. “Ik heb niet iets waarvan ik denk: ‘Oeh, daar moet ik voor uitkijken.’ Er is één jaar geweest in de karting waarin ik concurrentie van hem had, maar voor de rest niet. Maar het is altijd heel moeilijk vergelijken. Er komen zoveel dingen bij kijken. Zelfs in de karting al, qua materiaal. Maar ik heb als ik tegen hem aan het racen ben dus niet iets van: daar moet ik voor uitkijken. Maar dat heb ik met niemand.”

Gevraagd of hij zichzelf om dezelfde reden ook niet naast zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton ziet rijden, leek Verstappen de deur enigszins op een kier te houden door te reageren: “Wie weet. Maar ik denk daar op dit moment niet te veel over na. Uiteindelijk gaat het erom wat het team ervan vindt. Ik kan wel iets vinden, hij kan wel iets vinden, maar uiteindelijk beslissen zij wat er gaat gebeuren, dus we zien het allemaal wel.”