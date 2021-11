Verstappen baalt van Q3 en Tsunoda: "Dom om daar aan de kant te gaan"

Max Verstappen leek tot de beslissende tijdstraining op zaterdag bezig aan een perfect weekend. In tegenstelling tot de vorige Grands Prix schoot Red Bull Racing uit de startblokken en werd Mercedes meteen het nakijken gegeven. Pole-position was het passende vervolg van die goede vrijdag geweest, maar zover kwam het niet op het afgeladen Autodromo Hermanos Rodriguez. "We hadden gewoon geen grip. In de out-lap genereerden we niet de juiste temperatuur in de banden. Die eerste run was echt dramatisch slecht", laat Verstappen voor de camera van Ziggo Sport weten.

Domme plek om aan de kant te gaan

Verstappen moest beide Mercedes-coureurs voor laten, al wachtte er nog wel een herkansing in de ultieme slotfase. "Die tweede run was iets beter en daarmee had ik zeker voor pole kunnen vechten, maar ja, ik heb geen idee wat er voor mij ineens gebeurde met Yuki en Checo." Beide coureurs belandden naast de baan nadat Tsunoda ruimte wilde maken voor de snellere thuisrijder. "Maar dat is echt de meest domme plek om dat te doen", oordeelt Verstappen hard.

Het betekende in één klap einde oefening voor zowel Sergio Perez als ook Verstappen. "Omdat je daar met redelijk veel snelheid aankomt, dacht ik eerst dat er iemand af was gegaan [met een crash]. Je gaat automatisch van het gas omdat er alleen maar stof omhoogkomt. Daar verlies je zeker twee tienden mee. Dan zit je nog maar één tiende onder de eerdere tijd in plaats van drie tienden en weet je eigenlijk al dat het klaar is. Je probeert nog wel wat te forceren in de laatste sector, maar dat helpt ook allemaal niet. Het was echt dramatisch slecht in Q3."

Worsteling met balans nog "een mysterie"

Verstappen voegt in de persconferentie voor de schrijvende pers nog toe dat het "een mysterie" is waarom Red Bull tijdens de kwalificatie ineens met de balans van de RB16B worstelde. Een verband met reparaties aan de achtervleugel vermoedt hij niet en gevolgen voor zondag vreest hij evenmin. "Natuurlijk start ik liever als eerste en dan zie je allemaal wel wat er gebeurt na de eerste bocht. Maar goed, nu moet je er het beste van maken en naar voren kijken. Ik denk over het algemeen dat de auto nog steeds wel goed gaat. In de kwalificatie kwam het er niet helemaal uit, maar ik denk dat we in de race nog altijd snel zijn." Geluk bij een ongeluk is ook dat Verstappen zondag onder normale omstandigheden niet meer op softs rijdt.

F1-update: De kwalificatie in Mexico uitgebreid besproken