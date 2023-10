Max Verstappen: "Geweldig verhaal als ik hele F1-loopbaan voor Red Bull rijd"

Max Verstappen werd in 2014 opgepikt door de Red Bull-familie en debuteerde een jaar later bij Toro Rosso. In 2016 werd vervolgens de stap naar het topteam gemaakt. De drievoudig wereldkampioen reed in de Formule 1 alleen nog maar voor Red Bull-teams, heeft op dit moment een contract tot eind 2028 en lijkt niet van plan ooit eens over te stappen naar een andere formatie. Het moge duidelijk zijn dat de 26-jarige coureur op zijn plek zit in Milton Keynes en dat hij Red Bull om zich heen heeft weten te bouwen. Wel liet hij eerder weten dat de prestaties van de auto's na 2028 een belangrijke factor wordt in het eventueel aanblijven bij het Oostenrijkse F1-team.

"Het zou zeker een geweldig verhaal zijn als ik hier voor altijd zou rijden. Dat zou fantastisch zijn", zegt de succesvolle F1-coureur tegen Sky Sports. "Ik ben tevreden met waar ik zit. Het voelt als thuis en ik ben blij met de mensen die hier dicht bij me staan. Daar hoef ik dus niet meer naar op zoek. Ik heb sowieso nog een paar jaar te gaan met mijn contract. Ik geniet puur van het moment."

Het enige wat Verstappen wil is dat hij zichzelf voortdurend uitdaagt. Op de vraag of hij gezien het verloop van 2023 meer strijd wil, antwoordt hij: "Ja en nee. Ja, als het gaat om vechten tegen andere teams. Aan de andere kant vind ik het mooi om mezelf uit te dagen. Ik probeer dat elk weekend te doen. Ik probeer altijd naar dingen te kijken die beter kunnen, om op die manier als coureur te groeien. Waar ik van denk dat het goed is met al dit succes, toch? Elk jaar leer je weer en word je een nog betere coureur. Niet per se sneller, maar wel dat je bepaalde situaties beter aan kan door je ervaring of door wat je geleerd hebt in slechte en goede momenten. Als rijder maak je alles mee. Dat maakt deze sport en ik vind dat geweldig."

Toewijding

Het is bekend dat Verstappen niet per se met het verbreken van F1-records bezig is: "Nee, dat is niet waar ik op jaag", vervolgt hij. "Ik geniet van het moment, ik doe mijn best. Natuurlijk speelt ook het materiaal dat je krijgt een belangrijke rol in F1. Ik ga door zolang ik het leuk vind en ik tegen mezelf in de spiegel kan zeggen dat ik nog volledig toegewijd ben en er 100 procent voor ga. Wanneer de dag komt dat ik niet meer volledig ben toegewijd, dan stop ik. Dan zit het niet meer in je. Ik vind passie ontzettend belangrijk om succesvol te zijn, want elke keer als ik op de baan kom, wil ik winnen en mijn uiterste best doen."

Video: De vijf sleutelmomenten in het seizoen 2023 van Max Verstappen