Binotto eerlijk: "Red Bull was dit weekend een maatje te groot"

Ferrari heeft in de meeste Grands Prix de kans gehad om voor de overwinning te gaan, maar op Spa-Francorchamps was Red Bull Racing echt een maatje te groot. Max Verstappen zegevierde vanaf de veertiende plek en deed dat met meer dan zeventien seconden voorsprong op zijn ploegmaat Sergio Perez. De Mexicaan maakte er voor Red Bull een één-tweetje van. Ferrari daarentegen zag Charles Leclerc en Carlos Sainz de hele race worstelen met bandenslijtage. De Scuderia kreeg het niet voor elkaar om ten strijde te trekken tegen de mannen uit Milton Keynes. Sainz werd derde, terwijl Leclerc pech kende door een tear-off in zijn remkoeling en daardoor vroeg de pits bezocht.

Op de vraag van Motorsport.com in hoeverre Ferrari-teambaas Mattia Binotto hoopt dat het tekort komen van performance aan het circuit lag, antwoordt hij. "Daar hoef ik niet op te hopen. Er zat dit weekend echt een verschil tussen ons en Red Bull en als ik zo terugkijk, waren ze ook sneller in Hongarije. Dat is een heel ander soort circuit, met veel downforce. Over het geheel genomen was Red Bull sneller door algemene efficiëntie. Dat is wat je in Spa nodig hebt: efficiëntie qua aerodynamica en krachtbron. Wij moeten ook naar de bandenslijtage kijken. Wat dat betreft waren zij ook sterker. Dit was wat mij betreft geen uitschieter. Ze waren sneller dan ik had gehoopt."

De nederlaag betekende een grote klap voor de titelaspiraties van Ferrari. Leclerc zakte naar de derde plek en heeft nu 98 punten achterstand op Verstappen. Red Bull breidde zijn voorsprong ten opzichte van Ferrari in het constructeurskampioenschap uit tot 118 stuks. Leclerc gaf na de race eerlijk toe dat het winnen van het kampioenschap extreem moeilijk is geworden, maar Binotto geeft nog niet op. "Het gat in Spa is niet gelijk aan wat we de komende races gaan zien", vervolgt de Italiaan. "Op Spa zijn de verschillen altijd groot vanwege de lengte. Dan heb je een voordeel op het gebied van efficiëntie. Dat wordt nog duidelijker op zo'n circuit. We hopen dat het de volgende Grands Prix dichter bij elkaar zit. Ik geloof dat zij nog wel een snellere wagen hebben. Maar met name slijtage heeft grotendeels invloed gehad. We moeten dat aanpakken, want dit gaat ook een belangrijke rol spelen in de komende wedstrijden."

Video: Leclerc vroeg naar binnen door koelproblemen