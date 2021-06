Binotto: Opeenvolgende poles niet representatief voor vorm Ferrari

Na een moeilijk 2020 lijkt Ferrari dit jaar de weg omhoog gevonden te hebben. De bevestiging daarvan kwam op de stratencircuits van Monaco en Baku. In Monaco kwalificeerden Charles Leclerc en Carlos Sainz zich op de eerste en vierde positie, waarna laatstgenoemde in de race tweede werd. Beide rijders konden daar profiteren van de sterke prestaties van de SF21 in langzame bochten. Van Azerbeidzjan werd minder verwacht, maar opnieuw pakte Leclerc daar de pole. In de race zakte de Monegask uiteindelijk terug naar de vierde plek aan de finish, terwijl Sainz daar als achtste over de meet kwam.

Ferrari-teambaas Binotto gaf na de race ruiterlijk toe dat hij meer had verwacht na de sterke zaterdag. Tegelijkertijd is er ook het besef dat de SF21 niet de beste auto van het F1-veld is en dat de poles positieve uitschieters waren. “Ik denk dat er twee auto’s voor ons staan die duidelijk sterker zijn, zonder twijfel. Het was geweldig om in Monaco en Baku pole-position te pakken, maar dat reflecteert niet onze echte snelheid. Ik denk dat er twee auto’s zijn die sneller zijn”, verwijst Binotto naar Red Bull Racing en Mercedes. “Maar we boeken progressie. We boeken progressie omdat we over de auto leren en we de auto beter benutten dan in het begin van het seizoen. En we weten dat er in de toekomst nog wat ontwikkelingen komen. Dat is dus waar we in mijn ogen staan. In de race hoopten we denk ik op iets betere snelheid, zeker na het zien van de kwalificatie.”

Met name op de zachte band hadden Leclerc en Sainz het lastig tijdens de openingsfase van de GP van Azerbeidzjan. Uit de snelheid van beide rijders op de harde compound haalt Binotto meer hoop. “We wisten dat we het lastig zouden hebben op de soft. Het is een feit dat we het op die band het lastigste hadden. Op de harde band waren we in vrije lucht competitief, want ik denk dat Carlos’ snelheid in vrije lucht representatief was. We moeten onze snelheid in de race zeker nog verbeteren, zonder twijfel. Maar ik denk niet dat we in vrije lucht matig presteerden. We hadden het lastig in de vuile lucht en beide coureurs hebben dat genoemd. Dat is dus ook waarop onze analyse zich gaat focussen.”

Na zes races bezet Ferrari de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs. Die nam het in Baku over van McLaren, hoewel het verschil slechts twee punten is: 94 om 92 punten.