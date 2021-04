Het team uit Maranello worstelde vorig jaar met een auto die niet alleen was voorzien van een (mede door ingrijpen van de FIA) ondermaats presterende krachtbron, maar ook aerodynamisch niet lekker in elkaar zat. Ferrari keek met angst en beven naar de nieuwe FIA-reglementen en zag dat er voor dit jaar maar weinig aan de wagen veranderd mocht worden.

Toch is men er – tot grote opluchting van Binotto – in geslaagd om de opvolger van de SF1000 beduidend sneller te maken. Dat bewees Charles Leclerc met twee prima kwalificaties in Bahrein en in Imola, in beide gevallen mocht hij vanaf de vierde plaats vertrekken. De Monegask eindigde die races vervolgens op de zesde en vierde stek, terwijl zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz achtste en vijfde werd. Ferrari staat met 34 punten op de vierde plaats en houdt zicht op de top-drie Mercedes, Red Bull en McLaren.

Kortom, tevredenheid alom bij de Italianen, zo erkent Binotto. “Het is een opluchting dat we ons in de juiste richting ontwikkelen. Het is belangrijk om te zien dat de simulaties [en het werk] in de windtunnel nu beter dan voorheen overeenkomen met wat er op het circuit gebeurt. Dat geeft voor de toekomst vertrouwen in de machines en de ontwerpcapaciteit. Dat is het belangrijkste, denk ik.”

Strijd met McLaren?

“We hebben vaak gezegd dat onze prestaties vorig jaar niet acceptabel waren voor een merk als Ferrari. Dus nogmaals, ik denk dat de prestaties zeker een opluchting zijn”, benadrukt Binotto, die nog niet echt bezig is met de strijd – met McLaren – om de derde plaats achter Mercedes en Red Bull. “Ik ben al blij met wat we aan vooruitgang hebben bereikt, maar het zou wel eens een krap gevecht met McLaren voor de derde plaats kunnen worden. Maar of dat onze doelstelling is voor het seizoen? Zoals ik wel vaker heb gezegd, denk ik dat ons doel moet zijn om te bewijzen dat we op alle gebieden progressie kunnen boeken. En ik denk dat we dat kunnen. Het is een kwestie van mentaliteit en ik denk dat we uiteindelijk het resultaat zullen zien.”