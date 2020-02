Ferrari: Alleen teamorders in "duidelijke situaties"

Aan de vooravond van het vorige seizoen koos de Scuderia nadrukkelijk voor Vettel als eerste coureur, maar de resultaten van Leclerc in zijn debuutjaar bij Ferrari leidden er toe dat Binotto heeft besloten om beide coureurs de vrijheid te geven het gevecht met elkaar aan te gaan: "Hoewel we eerst Vettel prioriteit gaven boven Charles, denk ik dat beiden inmiddels hebben bewezen dat ze voor de beste resultaten kunnen vechten. Ze zullen op hetzelfde niveau zitten, dus laten we afwachten hoe het gaat. Ze mogen met elkaar strijden."

De teambaas voegt daar nu echter aan toe dat dit niet betekent dat de coureurs altijd hun eigen plan mogen trekken: “Ze weten dat het team de eerste prioriteit heeft. Ik zeg niet dat ze vrij zijn om te racen en dat er geen teamorders zullen zijn. Er kunnen orders zijn om het team als geheel te bevoordelen. Maar dan moet er wel een duidelijke situatie zijn.”

Vettel en Leclerc zaten elkaar vorig jaar nog wel eens in de weg, zoals bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix van Brazilië waar de twee tegen elkaar aan reden en uitvielen. Volgens Binotto hebben beide coureurs van dat incident geleerd en inmiddels meer begrip voor elkaar: “Het vorige seizoen is voor beiden – en ook voor mij – erg nuttig geweest. We hebben elkaar leren kennen, begrip gekweekt voor elkaars gedrag en wat onze rol in het team zou moeten zijn. Ik ben erg blij met het niveau waarop we met elkaar praten, hun bijdrage aan de auto en het team. Ze begrijpen precies wat ze moeten doen om op de baan te winnen.”

Met medewerking van Adam Cooper