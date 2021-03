Binotto ‘zeer bemoedigd’ door aanpassing Sainz aan Ferrari

Afgelopen jaar behaalde Ferrari de slechtste klassering in het constructeurskampioenschap sinds 1980 door zesde te worden. Het gevolg is wederom een reorganisatie van de technische afdeling van het team, terwijl al voor de start van vorig seizoen werd besloten dat de diensten van Sebastian Vettel niet langer gewenst waren. De Duitser wordt vervangen door Carlos Sainz, die in Bahrein zijn eerste officiële kilometers maakte in dienst van Ferrari. Voorafgaand aan de wintertest gaf teambaas Binotto toe dat hij niet verwacht dat de Spanjaard bij de start van het seizoen volledig geïntegreerd is bij zijn nieuwe werkgever, tijdens de wintertest gaf hij duidelijkheid over de huidige stand van zaken.

“Dat was ook iets wat heel belangrijk voor ons was”, vertelde Binotto tijdens de persconferentie in Bahrein. “De afgelopen weken en maanden reed hij al in een aantal oude auto’s. Het was belangrijk voor ons dat we hem integreren in ons team en dat we hem bekend maken met onze monteurs en procedures. Hij heeft hard gewerkt om zichzelf op de start van het seizoen voor te bereiden met deze test, maar ook in de simulator in Maranello. Ik moet zeggen dat hij heel goed is geïntegreerd en ook past hij goed bij Charles, niet alleen op, maar ook naast de baan. Wat dat betreft is het echt bemoedigend, dus daar ben ik heel blij mee.”

Sfeer verbeterd ten opzichte van 2020

De zeer magere prestaties in 2020 hadden ook zijn weerslag op de sfeer binnen Ferrari, zo geeft Binotto toe na een vraag van Motorsport.com. “Het is heel lastig als je niet presteert zoals je verwacht. Het is ook moeilijk omdat de ambitie voor Scuderia Ferrari altijd het beste, het maximale is. Ik moet zeggen dat de sfeer vorig jaar lastig was, maar we bleven een eenheid terwijl het met de slechte prestaties makkelijk was om in een andere situatie terecht te komen. Het team blijft echter verenigd, blijft hard werken en verbetert zich.”

Het aanbreken van een nieuw jaar en het jonge rijdersduo, dat naast Sainz bestaat uit Charles Leclerc, zorgen echter voor frisse moed bij Ferrari. “We staan nu voor de start van een nieuw seizoen met andere auto’s. Daar put je nieuwe hoop uit, dus het is normaal dat de sfeer een stuk beter is. De gehele sfeer is nu goed, ook doordat Carlos en Charles goed binnen het team passen en naast én op de baan goed met elkaar kunnen opschieten”, aldus Binotto. “We weten echter ook dat het een lang seizoen wordt met 23 races, wat misschien weer heel moeilijk wordt. We moeten dus voorbereid zijn en ons richten op wat onze doelstelling is. Dat is de lange termijn en dat moeten we niet vergeten.”