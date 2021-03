Binotto: Integratie Sainz mogelijk nog bezig bij eerste race

Na twee seizoenen in dienst van McLaren heeft Sainz afgelopen winter de overstap gemaakt naar Ferrari, waarvoor hij deze week zijn officiële debuut maakt tijdens de wintertest in Bahrein. Vanwege het coronavirus en het feit dat teams in grote lijnen met dezelfde auto aan de start verschijnen als vorig jaar is echter besloten om het aantal testdagen terug te brengen tot drie. Vooral de rijders die deze winter van team zijn gewisseld ondervinden hier hinder van, omdat ze slechts anderhalve dag kunnen wennen aan hun nieuwe werkplek.

Om de integratie soepel te laten verlopen heeft Sainz meerdere dagen in een oude Ferrari-bolide kunnen testen op Fiorano, zodat hij kan wennen aan het team en de bijbehorende procedures. Toch verwacht teambaas Binotto niet dat de integratie helemaal voltooid is zodra het seizoen over twee weken van start gaat. “Een wintertest van drie dagen is erg weinig tijd”, vertelde de Italiaan, die positief is over de huidige stand van zaken. “Ik moet zeggen dat Carlos progressie heeft geboekt en goed geïntegreerd is. Zijn feedback richting de engineers is goed en ook zijn snelheid bleek goed te zijn, en werd iedere dag beter. Hij heeft meer tijd nodig en we verwachten niet dat hij bij de start van het seizoen volledig geïntegreerd is, maar iedere dag zal belangrijk zijn.”

Binotto verwacht dat Sainz profijt kan halen uit het feit dat hij in 2021 aan zijn zevende seizoen in de Formule 1 begint en dus over behoorlijk wat ervaring beschikt. “Ik geloof dat hij klaar zal zijn voor de start van het seizoen en als hij niet 100 procent is, dan zit hij er wel in de buurt. Hij is namelijk geen rookie. Carlos is een professionele coureur en hij heeft enkele seizoenen F1-ervaring. Hij gaat de situatie goed opvangen en zal klaar zijn voor de start.”

Volledige gewenning na teamwissel lastig

Ferrari is de vierde werkgever van Sainz in de Formule 1, na eerdere avonturen bij Toro Rosso, Renault en dus McLaren. “Mijn intentie is om volledig klaar te zijn voor de eerste race, maar mijn ervaring leert mij dat het lastig is om dat te bereiken als je van team wisselt”, zei de Spanjaard. “Er zijn altijd ervaringen die je tijdens vrije trainingen, kwalificaties en races meemaakt, waardoor je van races meer leert dan van tests.” Dat hij slechts anderhalve dag in de SF21 krijgt, helpt volgens Sainz niet. Hij rekent daarom op zijn recente ervaringen in het wisselen van team om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. “Maar wanneer ik op 100 procent, dus het niveau wat ik bij McLaren liet zien, zit? Dat is lastig te zeggen. Mijn intentie is zo snel mogelijk en als dat vanaf de eerste race is, dan is dat heel mooi, maar het hangt ook af van het eerste gevoel met de auto.”