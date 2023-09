Voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore verwachtte Red Bull Racing al dat de nachtrace in de Aziatische stadstaat het grootste obstakel zou worden op weg naar een ongeslagen Formule 1-seizoen 2023. Het bleken profetische woorden, want het hele weekend kwam de formatie van Max Verstappen en Sergio Perez er niet aan te pas. Het gevolg was dat beide coureurs in Q2 werden uitgeschakeld - de eerste keer voor Red Bull sinds de Russische Grand Prix van 2018. De oorzaak van het moeizame optreden op de vrijdag en zaterdag in Singapore was de RB19, die in de meeste races tot dusver een onklopbare indruk maakte.

"Red Bull startte vanaf P11 en P13 na twee miserabele trainingsdagen. De auto, die dit seizoen tot nu toe aan de weg kleefde als een gekko die door superlijm waadde, zag er plotseling bijna onbestuurbaar uit", concludeert Martin Brundle dan ook in zijn column voor Sky Sports. De voormalig Formule 1-coureur zag de Oostenrijkse renstal pogingen doen om voor beterschap te zorgen, maar dat richtte weinig uit. "Het team probeerde een afstelling te vinden voor de hobbels en de specifieke uitdagingen van het circuit met verticale stijfheid en veranderingen van de rijhoogte, maar alles leek de verkeerde kant op te gaan."

Op zondag scoorden Verstappen en Perez nog wel punten met respectievelijk de vijfde en achtste plaats, maar Brundle zag dat het in de race ook niet bepaald mee zat. "Nadat ze op de harde band waren gestart en keurig positie hielden, was een relatief vroege safety car het laatste dat Red Bull nodig had. Ze moesten simpelweg buiten blijven, want geen enkele andere band had het einde gehaald zonder extra pitstop. Nu hadden ze echt een nieuwe safety car nodig, maar tegen ronde 39 waren de banden van Perez eraan en Verstappen stopte een ronde later. Slechts drie ronden later verloor Esteban Ocons Alpine de aandrijving en veroorzaakte daarmee een virtual safety car. Het was gewoon niet het weekend van Red Bull."

AlphaTauri stelt Brundle teleur met afwezigheid bij stewards

Dat Verstappen zondag vanaf P11 aan de race mocht beginnen, kwam voor Brundle overigens als een verrassing na de onderzoeken naar de Nederlander voor het ophouden van andere rijders in de kwalificatie. Vooral het voorval met Tsunoda had in zijn ogen een straf mogen opleveren. "Voor velen in de paddock was het een grote verrassing dat Max Verstappen geen straf kreeg voor het ophouden van Yuki Tsunoda in de kwalificatie, zeker gezien de andere straffen die dit jaar werden uitgedeeld. Ik vermoed dat ook de coureur en het team in kwestie verrast waren", aldus Brundle, die vindt dat ook AlphaTauri niet helemaal vrijuit gaat. "Dat Tsunoda's AlphaTauri - ondanks dat dit het juniorteam van Red Bull is - geen vertegenwoordiger naar de stewards stuurde, vond ik een sportieve teleurstelling."