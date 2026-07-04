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Martin Brundle wijst op worsteling Russell terwijl Antonelli F1-voorsprong uitbouwt

Martin Brundle gelooft dat George Russell moeite heeft om zich aan te passen aan F1’s nieuwe generatie auto’s

Lydia Mee
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

Voormalig Formule 1-coureur en Sky Sports-analist Martin Brundle gelooft dat George Russell momenteel "aan het modderen" is in zijn pogingen om zijn Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli te snel af te zijn.

De Brit suggereerde dat Russell moeite zou kunnen hebben om zich aan te passen aan de rijeigenschappen van de nieuwe reglementaire machines.

Na het vertrek van het ground effect-tijdperk merkte Brundle op dat de nieuwere generatie F1-auto's een compleet andere rijstijl vereist.

"Ik denk dat George van het ground effect-tijdperk naar deze nieuwe auto's is gegaan. Ze zijn wat nerveuzer," legde Brundle uit tijdens de Sky Sports F1-uitzending tijdens het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

"Ik denk niet dat hij bang is voor een auto die beweegt, maar qua pure snelheid krijgt hij het niet helemaal voor elkaar.

"Ik twijfel er niet aan dat hij het talent, de moed en de ervaring heeft, maar op dit moment houdt hij zichzelf door ervaring en vastberadenheid in de strijd.

"Als je het wereldkampioenschap wilt winnen, moet je ook de snelste zijn, en op dit moment is hij dat niet binnen dat team. Ik denk dat hij een beetje aan het modderen is om te weten hoe hij dat kan veranderen."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Russell nam de vroege leiding in het kampioenschap na winst in de seizoensopener, de Grand Prix van Australië, en de sprintrace in China. Zijn teamgenoot werd daarna de jongste coureur die de stand aanvoerde na opeenvolgende zeges in de Grands Prix van China en Japan.

De 19-jarige zette zijn succes voort met verdere overwinningen in de Grands Prix van Miami, Canada en Monaco. Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton maakte een einde aan Antonelli's zegereeks met zijn eerste grand prix-zege als Ferrari-coureur tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalunya.

Russell pakte vorige week zijn tweede grand prix-overwinning van het seizoen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, maar Antonelli lijkt op Silverstone weer de overhand te hebben. Terwijl Hamilton de poleposition voor de sprintrace veroverde, kon de Ferrari-coureur de Italiaanse coureur niet achter zich houden, die vervolgens de race over 17 ronden won.

Antonelli leidt nu het coureurskampioenschap met 179 punten. Russell staat tweede met 136 punten en Hamilton staat derde met 132 punten.

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