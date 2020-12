‘Schumacher zou erg onder de indruk zijn van Hamilton’

Hamilton stelde een maand geleden met een knappe overwinning in de Grand Prix van Turkije zijn zevende wereldtitel veilig. Zodoende staat de Brit nu op gelijke hoogte met Michael Schumacher, die in 1994 en 1995 kampioen werd met Benetton en van 2000 tot en met 2004 de titels aaneenreeg bij Ferrari.

Brundle noemt de zege van Hamilton op Istanbul Park als zijn meest memorabele moment van 2020. “Waar te beginnen? Dit was een van de meest opzienbarende seizoenen die ik heb meegemaakt in de 37 jaren die actief ben in deze business”, laat de Formule 1-analist van Sky Sports weten op de website van de Britse zender. “Maar ik ben gegaan voor Lewis Hamilton die op geweldige wijze de Turkse Grand Prix wint. Hij had die dag niet de snelste auto maar slaagde er niettemin in om zijn teamgenoot op een ronde te zetten en met een halve minuut voorsprong te winnen in verraderlijke omstandigheden, terwijl iedereen worstelde met het vinden van grip. Zo evenaarde hij het geweldige aantal van zeven wereldkampioenschappen van Michael Schumacher, op een wijze waarop Michael heel trots zou zijn en waar hij erg van onder de indruk zou zijn.”

Sky Sports-collega Paul di Resta gaat voor de overwinning van Racing Point-coureur Sergio Perez in de Grand Prix van Sakhir. “De eerste persoon ooit die laatste lag aan het einde van de eerste ronde en de race wint”, licht de Schot, die zelf in 2011, 2012 en 2013 voor het team uit Silverstone uitkwam, zijn keuze toe. “Ik denk dat het wel eens een zeer belangrijk moment in zijn carrière kan zijn geweest. Niet dat ik denk dat hij het eerder niet verdiende, maar hij toonde die dag aan over een enorme vechtlust te beschikken. Hij was al een graag geziene gast in de paddock, maar hiermee heeft hij alle harten gestolen.”

Anthony Davidson, die voor Minardi, BAR-Honda en Super Aguri races heeft gereden in de Formule 1, gaat voor de invalbeurt van George Russell bij Mercedes. “Ik ga voor het moment dat George in Bahrein eindelijk de kans kreeg om met een auto te rijden waarmee hij aan de voorkant van het veld kon meedoen. Hij begon de race aan de voorzijde van de grid, kwam aan de leiding bij de start en kreeg vervolgens te maken met pech. Maar hij gaf niet zomaar op. Het was geweldig om deze jonge rijder die barst van de energie, deze kans te zien krijgen. Het eindigde niet fraai, maar iets zegt me dat we hem in de toekomst weer vooraan gaan zien.”

VIDEO: Lewis Hamilton over het bijzondere F1-seizoen 2020