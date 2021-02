Brundle: Eenjarige deal Hamilton en Mercedes ‘ongebruikelijk’

Na maanden onzekerheid maakte Mercedes maandag bekend dat Hamilton gewoon onderdeel blijft van de kampioensformatie. De zevenvoudig wereldkampioen ondertekende een nieuwe eenjarige deal bij de Duitse autofabrikant en dat was opvallend, omdat beide partijen in eerste instantie leken te mikken op een langere looptijd. Teambaas Toto Wolff gaf toe dat dit inderdaad het geval is, maar dat de gesprekken over 2022 en daarna in een later stadium gaan plaatsvinden. Het afronden van de overeenkomst voor 2021 genoot in dit geval meer prioriteit dan onderhandelen over voorwaarden voor de langere termijn.

Desondanks vindt Brundle het ongebruikelijk dat Hamilton en Mercedes een contract voor slechts één jaar hebben getekend. Bij Sky Sports vertelde de Brit dat hij het idee krijgt dat dit het gevolg is van het te lang uitstellen van de onderhandelingen. “Ik vind zo’n eenjarig contract voor deze combinatie van team en coureur vrij ongebruikelijk”, zei Brundle. “Het voelt een beetje alsof de partijen zich ineens bewust werden ‘oh, het seizoen komt eraan en over een maand beginnen de tests, we moeten nu haast maken’. Dus er werd gehaast een eenjarige overeenkomst opgesteld.”

Tegelijkertijd kan Brundle zich niet helemaal aan de indruk onttrekken dat Mercedes een drijvende kracht is geweest achter het opstellen van een contract voor één jaar. “We hebben nu de opmerkelijke situatie dat alle potentiële kandidaten voor een plekje bij Mercedes aan het eind van 2021 zonder contract zitten dat geldt dus voor Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en ook Mercedes-junior George Russell”, vertelde de commentator van Sky Sports. “En wie weet wie er nog meer beschikbaar komen op de rijdersmarkt. In mijn ogen houdt het eenjarige contract in dat Mercedes volledige vrijheid wilde met het oog op 2022.”

Brundle twijfelt er desondanks niet aan dat Hamilton ook na 2021 in de Formule 1 actief is. “Hij is 36 jaar oud, maar rijdt met de frisheid van een coureur die tien jaar jonger is. Ik zie hem zowel fysiek als mentaal niet minder worden. Zijn werkhouding en honger naar succes zijn van het hoogste niveau. We zullen hem zeker de komende drie jaar op de circuits zien.” Wel plaatst hij daarbij een kleine kanttekening: “Maar wat ik me ook kan voorstellen, is dat hij stopt zodra hij merkt dat zijn prestaties minder worden.

VIDEO: Het geheim achter Lewis Hamilton's succes in de F1