Martin Brundle: "Charles Leclerc moet echt stoppen met crashen"

Charles Leclerc was begin 2022 nog een van de smaakmakers, maar kan dit Formule 1-seizoen tot dusver geen potten breken. In Miami presteerde de Monegask het om twee keer in de banden te belanden. In de tweede vrije training schoof hij rechtdoor bij het uitkomen van bocht zes en een dag later in de kwalificatie spinde de Ferrari-coureur op nagenoeg dezelfde plek de Tecpro-barrier in. In de Grand Prix ging het niet veel beter. Hij begon als zevende aan de wedstrijd, knokte veelal met minder sterke auto's en kwam na 57 ronden op exact dezelfde positie over de meet. De achterstand op Red Bull-coureur Max Verstappen in de tussenstand is zo groot, dat het wereldkampioenschap nu al schier onmogelijk wordt.

Martin Brundle ziet dat de Scuderia met de SF-23 geen sterke bolide heeft gebouwd en dat de snelheid nogal te wensen over laat. "Ferrari worstelt met de race pace. De vijfde en zevende plek was absoluut geen goed resultaat", opent de Brit tegen Sky Sports. De voormalig F1-coureur heeft ook kritiek op Leclerc. "Het is zaak dat Leclerc stopt met het crashen van zijn auto. Het houdt hem en het team tegen. Dat soort incidenten hebben gevolgen voor een raceweekend. Zo had hij een nieuwe vloer nodig na de crash in de kwalificatie. Dat kan hebben bijgedragen aan het stuiteren en de andere problemen die hij tijdens de race meldde."

De 25-jarige coureur was afgelopen F1-seizoen de enige rijder die de strijd met Verstappen kon aangaan - met name in het begin. Hij wordt dan ook gezien als een enorm talent. In 2019 stapte hij van Alfa Romeo over naar Ferrari en kwam naast viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel te rijden. Leclerc versloeg de Duitser dat jaar en ook in 2020 was hij hem de baas. Brundle ziet de potentie: "Hij is ongelooflijk snel en toegewijd. Hij kan het zich veroorloven om daar iets van in te leveren voor een beter raceweekend en dus een beter seizoen. Hij moet het team naar een hoger niveau tillen en de werkplaats niet zo bezighouden met reparaties."

Video: Charles Leclerc crasht in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami