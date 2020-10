Brundle: Aanhoudend succes Hamilton ‘buitengewone prestatie’

Zondag kwam Hamilton op Portimao voor de 92ste keer als eerste over de finish na een Formule 1-race. Daarmee nam hij het record over van Michael Schumacher, die tussen 1992 en 2006 91 races won. Hamilton was in Portugal bovendien overduidelijk de sterkste rijder: teamgenoot Valtteri Bottas kwam op 25,5 seconden van de Brit als tweede over de finish, nadat hij in de openingsfase de leiding nog in handen had. “Het was een meesterlijke prestatie op een dag dat het een uitdaging was om temperatuur in de banden te krijgen”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Dit was een van zijn knapste races.”

Met zijn achtste zege van het seizoen heeft Mercedes-coureur Hamilton zijn voorsprong in het kampioenschap op naaste achtervolger Bottas vergroot tot liefst 77 punten. De zesvoudig wereldkampioen kan daardoor al tijdens de Turkse Grand Prix een zevende titel aan zijn palmares toevoegen. De uitdaging om zo lang op zo’n hoog niveau te blijven presteren mag volgens Brundle niet worden onderschat. “Relatief weinig mensen hebben het privilege gehad om in Formule 1-auto’s te racen. Het is moeilijk om een F1-coureur te worden en om dat meerdere seizoenen te blijven.”

“Het is een enorme uitdaging om punten, podiums, overwinningen en kampioenschappen te pakken; om jezelf fysiek en mentaal gezien goed in vorm te houden; om de steeds complexer wordende technologie de baas te blijven; om de klappen en tegenslagen te absorberen, de politiek en crashes te overleven en de tragedies te aanschouwen, en om eindeloos in de meest intense spotlights te staan”, vervolgt hij zijn verhaal. “Wat Lewis bereikt en heeft bereikt vergt een ongelooflijke inspanning. Naar mijn mening is het volgens elke maatstaf voor iedere atleet in de geschiedenis ook een buitengewone prestatie.”

Deze 27 Grands Prix won Hamilton in zijn F1-carrière: