Marko steunt endurance-ambities Verstappen, Vettel hint op gezamenlijke Le Mans

Max Verstappen gaf recent in een interview met Motorsport.com aan dat hij de bakens na zijn Formule 1-carrière graag verzet naar de enduranceracerij. De tweevoudig wereldkampioen liet optekenen dat hij zeker niet tot zijn veertigste in de Formule 1 blijft en dat hij de ambitie heeft om ook nog andere dingen in de autosport te doen. IndyCar trekt hem niet - ook vanwege de risico's - maar iconische wedstrijden als de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van Daytona des te meer.

In theorie kan Verstappen die uitstapjes tijdens zijn Formule 1-carrière al maken, al liet hij in Abu Dhabi weten de ontwikkelingen in de langeafstandsracerij (de hypercars) eerst nog even aan te willen kijken. Mocht hij de sprong op termijn daadwerkelijk wagen, denkt Helmut Marko dat Verstappen ook buiten de Formule 1 succesvol zal zijn. De inmiddels 79-jarige Oostenrijker zegevierde zelf in de 24 uur van Le Mans, in 1971 met Gijs van Lennep aan zijn zijde.

"Ik heb Max recent een boek gegeven met daarin alles over grote enduranceraces uit de jaren 60, ook met prachtige foto's erin. Hij was meteen erg geïnteresseerd. Ik denk dat hij de enduranceraces met veel plezier zal doen, en gezien zijn snelheid en zijn talent ook succesvol", zo laat Marko bij Sporttalk im Hangar 7 van Servus TV weten. "Dat kan zonder de druk waar hij nu natuurlijk wel mee te maken heeft in de Formule 1." Dat laatste heeft Verstappen zelf ook als één van de redenen aangedragen. "Mijn contract loopt door tot en met 2028 en dan ben ik 31. Dan heb ik nog zeker enkele competitieve jaren voor de boeg, maar in die jaren wil ik ook andere dingen in de autosport doen en genieten in een omgeving met iets minder druk en een minder vol schema."

Voor de 24 uur van Le Mans heeft Verstappen al een informele uitnodiging op zak van Fernando Alonso. Daar blijft het echter niet bij. Aan animo om enduranceraces samen met de Nederlander te doen geen gebrek. In de studio van Servus TV zit Verstappen namelijk naast Sebastian Vettel en die laat met een knipoog weten: "Als ik dan nog niet te oud ben, dan kunnen we samen misschien nog eens deelnemen." Vettel zegt er overigens bij dat hij nog niet weet wat de toekomst brengt, al geeft hij aan dat TV-werk niets voor hem is. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is Vettel nog niet helemaal klaar als coureur en doet hij er goed aan om daadwerkelijk andere klassen te proberen.

