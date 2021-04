Russell verwacht intense rivaliteit met Leclerc en Verstappen

Tien van de laatste elf wereldtitels in de Formule 1 gingen naar Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Zij behoren inmiddels tot de oude garde in de koningsklasse en langzamerhand moeten zij steeds vaker strijden tegen de jongere generatie, die wordt aangevoerd door Max Verstappen en Charles Leclerc. George Russell hoopt zich daar binnen enkele jaren bij te voegen als het daadwerkelijk tot een overstap naar Mercedes komt. Zodra dat gebeurt, verwacht hij een felle strijd te gaan leveren met zijn generatiegenoten bij respectievelijk Red Bull Racing en Ferrari.

“Dat zijn de twee van wie ik verwacht dat ik daar in de toekomst mee strijd aan de top”, vertelde Russell in gesprek met RaceFans. Hij is vol lof over Verstappen en Leclerc. “Max heeft in de laatste anderhalf, twee jaar echt een nieuw niveau bereikt, daar moet ik eerlijk over zijn. Ten eerste komt dat doordat hij een geweldige coureur is, maar de consistentie van jaren in hetzelfde team rijden is iets wat natuurlijk moet komen. Charles is pas in zijn derde seizoen bij Ferrari en ik denk dat het nog steeds wat tijd kost om alle kleine updates zodanig te richten dat ze passen bij jou als coureur. Maar het zijn allebei ongelooflijk sterke coureurs en ze zullen de komende tien jaar aan de top bivakkeren.”

Zelf moet Russell het voorlopig nog doen met gevechten in de achterhoede, veel meer is er onder normale omstandigheden bij Williams simpelweg niet mogelijk. Wel is de 23-jarige Brit de grote favoriet om in 2022 de overstap te maken naar het fabrieksteam van Mercedes. Sinds 2016 maakt hij onderdeel uit van het opleidingsprogramma van de renstal. Mocht het zover komen, dan voorspelt hij een ‘intense rivaliteit’ met Verstappen en Leclerc. “Ik kijk uit naar de uitdaging, ongeacht ik tegen ze strijd in verschillende auto’s of dat we tegen elkaar vechten als teamgenoten.”