Lawson baalt van Pérez: "Vecht met mij alsof het om de titel gaat"

Racing Bulls-coureur Liam Lawson viel in de openingsronde terug van de achtste naar de achttiende plaats nadat hij vijf seconden lang geen vermogen van zijn motor kon inzetten. Dat leidde tot een angstaanjagend moment met Franco Colapinto. De Nieuw-Zeelander dook vervolgens tijdens de eerste virtual safety car naar binnen, maar kwam daardoor achter de Cadillac van Sergio Pérez terecht, die op dat moment veertiende lag.

De Mexicaan - na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1 - staat bekend om zijn verdedigende kwaliteiten en duwde Lawson bij het uitkomen van bocht 3 van de baan. Volgens de wedstrijdleiding mocht dat, omdat de auto van Lawson aan de buitenkant van de baan niet vóór de Cadillac van Pérez lag bij het insturen van de bocht. Lawson vond uiteindelijk een weg langs Pérez aan de binnenkant van bocht 11. Daarbij was er licht contact tussen de twee, nadat de Mexicaan iets eerder instuurde dan zijn rivaal.

Volgens Lawson speelde er meer mee dan alleen het gevecht op de baan en handelde Pérez uit frustratie na hun duel in de Grand Prix van Mexico in 2024. Pérez reed destijds nog voor Red Bull Racing en had op zijn thuiscircuit een teleurstellende kwalificatie achter de rug. Hij probeerde zich ten koste van Lawson terug naar voren te knokken, maar die liet dat niet toe. Pérez riep Lawson na afloop van dat duel op om "wat nederiger" te zijn.

Zestien maanden later, met Pérez inmiddels teruggekeerd in de Formule 1, denkt Lawson dat de link tussen beide incidenten duidelijk is. "Twee jaar later is hij er nog steeds niet overheen, dus vecht hij met mij alsof het om het wereldkampioenschap gaat terwijl we eigenlijk voor P16 rijden", zei Lawson in de paddock van het Albert Park Street Circuit. "Maar eerlijk gezegd maakt het me niet zoveel uit, mijn race was op dat moment toch al voorbij. We gaan gewoon verder."

Liam Lawson en Sergio Pérez in Melbourne. Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Op de vraag van Motorsport.com of hij verrast was dat de stewards besloten geen verdere actie te ondernemen, antwoordde Lawson: "Er was niets illegaals aan, hij was gewoon agressief. Er was niets… eerlijk gezegd kan het me niet schelen, het ging om P16."

Pérez zelf hield het luchtig en zei dat hij simpelweg "een beetje plezier" had tijdens een verder lastige middag bij het debuut van Cadillac in de Formule 1. "Voor mij was het gewoon racen", zei Pérez. “Het was gewoon een beetje leuk vechten, dat is alles. Ik zat in een veel langzamere auto, dus ik denk dat het prima is om zo te racen." De Mexicaan eindigde uiteindelijk als zestiende, op drie ronden achterstand en ruim twee minuten achter Lawson.