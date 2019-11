Hamilton verwacht zesde titel niet in Mexico veilig te stellen

Met nog vier races te gaan verdedigt Hamilton een voorsprong van 64 punten op teamgenoot Valtteri Bottas. Wanneer de Brit met een marge van 78 punten uit Mexico-Stad vertrekt, heeft hij zijn zesde titel op zak. In 2017 én 2018 werd Hamilton in Mexico tot wereldkampioen gekroond. In beide gevallen ging de dagzege naar Max Verstappen. Een derde opeenvolgende titelfeest in het fameuze stadion Foro Sol staat nog niet gepland.

“Ik wil dingen nooit overhaast doen”, liet Hamilton weten. “Mexico is over het algemeen onze slechtste race van het jaar vanwege de manier waarop de auto is afgesteld. Het wordt een zwaar weekend. De laatste jaren waren tamelijk schokkend, ook al wonnen we de titel. Ik reken niet op een beslissing in Mexico. Ik denk dat we nog een goed aantal races moeten knokken.”

De verwachting is dat Red Bull Racing (vanwege de grote hoogte waarop het Autodromo Hermanos Rodriguez zich bevindt) en Ferrari (door de enorme topsnelheid) een voorsprong zullen hebben op de constructeurskampioen. Hamilton verwacht dus een zwaar weekend: “Ik hoop op een beter weekend dan vorige jaren maar het wordt met die lange rechte stukken erg lastig om Ferrari te verslaan. We hebben niet de hoop dat we dat we hen kunnen inhalen op de rechte stukken. Maar kijk ook naar andere teams: McLaren wordt serieus snel, net als Red Bull dus het wordt een lastige.”