Hamilton: "Weet niet wat sterke Red Bull-vorm betekent voor 2020"

De combinatie Red Bull-Honda toonde zich op het Autodromo José Carlos Pace bijzonder sterk. Verstappen won en zag zijn voormalig teamgenoot Pierre Gasly ook naar het podium rijden, hetgeen normaliter ook voor Alexander Albon had moeten gelden. De hamvraag is nu natuurlijk of deze opleving vooral met de hoogte van Sao Paulo te maken had of dat het daadwerkelijk veel goeds betekent voor 2020? Zoals Motorsport.com al analyseerde heeft de hoogte ontegenzeggelijk invloed gehad, hetgeen ook in lijn is met de snelheid in Oostenrijk (winst) en Mexico (pole, voor de gridstraf).

De ware kracht van Red Bull op zeeniveau blijft hierdoor een vraagteken, vooral richting 2020. Ook voor Hamilton, hij kan z'n vinger er nog maar moeilijk achter krijgen. "Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe het volgend jaar zal zijn", denkt Hamilton hardop tegenover onder meer Motorsport.com. "Kijk: over het algemeen zijn ze altijd sterk aan het eind van het seizoen. Dan komen we natuurlijk ook steeds op dezelfde circuits. Vorig jaar waren ze bijvoorbeeld ook al sterk in Brazilië. Ik weet eigenlijk niet goed waar dat mee te maken heeft."

Hamilton denkt enerzijds dat bepaalde circuits aan het eind van het seizoen Red Bull simpelweg liggen, maar houdt anderzijds ook rekening met dat de formatie van Verstappen een serieuze uitdager zal zijn in 2020. "Historisch gezien zijn ze de afgelopen seizoenen steeds niet zo goed begonnen. Minder sterk dan dat Ferrari en wij de seizoenen zijn begonnen in ieder geval. Maar dat kan natuurlijk veranderen. Je moet er eigenlijk rekening mee houden dat het volgend jaar anders zal zijn", is Hamilton op zijn hoede voor Red Bull. "Maar goed, dat verandert verder weinig aan de situatie voor komende winter: wij moeten gewoon op onszelf focussen en niet teveel kijken naar wat alle anderen doen."

Een ronde onboard over het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi:

Met medewerking van Adam Cooper