Hamilton verlaat management en gaat weer samenwerken met goede vriend

Sinds begin 2021 werkte Lewis Hamilton samen met managementbureau Copper en Penni Thow, de baas van het bedrijf. De focus lag daarbij vooral op het uitbreiden van zijn organisatie Project Forty Four en zijn activiteiten buiten de autosport. Zo zette de Brit de liefdadigheidsinstelling Mission 44 op, werkte hij mee aan een documentaire voor Apple TV+ en is hij producent van de nieuwe F1-film met Brad Pitt. Eind 2023 liep de overeenkomst tussen Copper en Hamilton echter af en er is besloten om de managementdeal niet te verlengen. Wel blijft Hamilton met Thow samenwerken aan enkele projecten die nog lopen, zoals de film met Pitt.

"De managementovereenkomst tussen Penni Thow en haar bedrijf Copper en Lewis Hamilton is in december 2023 na een vastgestelde termijn afgelopen en tot een natuurlijk einde gekomen", vertelde een woordvoerder van Hamilton aan Motorsport.com. "Gedurende de samenwerking hebben Penni en haar team de ondernemende visie van Lewis gesteund en samen hebben ze enkele spannende nieuwe ondernemingen opgezet. Hoewel de managementovereenkomst ten einde is gekomen, blijft Copper samenwerken met Lewis aan enkele gezamenlijke projecten om de ontwikkeling en het succes ervan te garanderen."

Hoewel nog onduidelijk is wie zich over de activiteiten van Hamilton buiten het circuit gaat richten, is wel bekend dat hij voor de aan autosport gerelateerde zaken weer gaat samenwerken met Marc Hynes. De voormalig Brits Formule 3-kampioen raakte bevriend met Hamilton toen hij als rijderscoach bij Manor werkte in de tijd dat de zevenvoudig F1-kampioen in de Formule Renault en Formule 3 racete. Eind 2015 ging hij voor zijn landgenoot aan de slag door zich onder meer te richten op Project Forty Four, terwijl hij ook zijn belangen behartigde op het circuit. Begin 2021 kwam de samenwerking ten einde toen Hynes aan de slag ging in het managementteam van Zhou Guanyu, maar vanaf 2024 staat hij ook weer aan de zijde van Hamilton.

"Lewis kijkt uit naar het begin van het nieuwe F1-seizoen en hij werkt daarvoor samen met Marc Hynes, een goede vriend en voormalig collega die zijn expertise inzet om Lewis op de baan te helpen. Marc richt zich uitsluitend op race-activiteiten en ondersteunt Lewis' toewijding om weer om de koppositie te vechten", vervolgt de woordvoerder van Hamilton. In de komende tijd moet meer duidelijk worden over wie verantwoordelijk wordt voor de activiteiten van Hamilton buiten het racen. "In de komende maanden breidt Lewis zijn bedrijf Project Forty Four uit en daarvoor zullen we enkele spannende aanstellingen en aankondigingen doen."