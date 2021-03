Hamilton breekt met manager en keert terug naar Engeland

Hynes hielp Hamilton bij het runnen van Project 44, het bedrijf dat de zakelijke belangen van de zevenvoudig wereldkampioen behartigt. In de aanloop naar het seizoen 2021 heeft de 43-jarige Engelsman besloten andere interesses na te jagen.

Hamilton benadrukt dat de scheiding in alle vriendschap is verlopen. “Marc is een van mijn beste vrienden en hij blijft een van mijn beste vrienden. Hij gaat andere geweldige dingen doen”, legt de Mercedes-coureur uit. “We hebben geweldig samengewerkt en ik ben oprecht dankbaar en trots op het werk dat we volgens mij samen hebben bereikt."

Of Hamilton op zoek gaat naar een nieuwe manager is niet duidelijk. “Ik ben nu bezig met wat kleine herstructureringen en uiteindelijk zijn er plannen waar we voor de toekomst aan werken. Misschien zal er voor de korte termijn iemand komen, maar hoe ik het precies ga invullen moet ik nog uitzoeken.”

De wijziging in het management van Hamilton komt op een bijzonder moment. Enkele weken geleden tekende de regerend F1-kampioen na maanden van moeizaam onderhandelen eindelijk een nieuw eenjarig contract bij Mercedes.

Terug naar Engeland

Het vertrek van Hynes is niet de enige grote verandering in het leven van Hamilton. De 36-jarige coureur heeft huizen in Monaco en de Verenigde Staten (Colorado), maar is bezig om een thuisbasis in Groot-Brittannië op te zetten. “Ik woon in Monaco op een droomplek waar ook alle andere coureurs wonen”, aldus Hamilton. “Maar ik heb ook al een tijdje een huis in Engeland dat eindelijk klaar is. Dus als ik naar Engeland kom, heb ik eindelijk een vaste plek voor mezelf. Dat is beter dan in hotels verblijven, wat we het hele jaar door al doen en wat niet echt plezierig is. Het is het begin van iets geweldigs en een plek waar ik met mijn familie samen kan komen en misschien in de toekomst een gezin kan hebben.”

