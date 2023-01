Hoe Lewis Hamilton veranderde als Formule 1-coureur bij Mercedes

Lewis Hamilton kwam in 2013 met één titel op zak bij Mercedes. Hij breidde dat bij het Duitse merk uit naar zeven. Het grootste verschil na al die jaren is zijn aanpak. In Brackley kende Hamilton hoogte- en dieptepunten, die leverden hem een schat aan ervaring op en daardoor weet de Formule 1-coureur waar hij zich het beste op moet richten. Technisch directeur Andrew Shovlin is waarschijnlijk de beste persoon om aan te vragen hoe Hamilton zich in al die jaren bij Mercedes ontwikkeld heeft.

"Ik werk al een lange periode met Lewis. Hij is een coureur die een bizar gevoel heeft met wat de auto doet", zegt Shovlin tegen Motorsport.com. "Als wij de auto krijgen waar hij deze wil hebben, dan weten we allemaal waar hij toe in staat is. Wij werken al zo lang samen dat we alle benodigde gesprekken kunnen voeren. We willen allemaal beter worden. Als je tien jaar geleden wist wat je nu weet, dan waren we waarschijnlijk allemaal succesvoller geweest. Lewis doet als rijder ontzettend veel moeite. Dat constante zoeken naar hoe hij een nieuw seizoen als een nog betere rijder kan ingaan, komt puur voort uit zijn liefde voor winnen. Hij wil niet verslagen worden. Hij is betrokken bij diverse processen. Hij praat met de engineers en is bezig met de aerodynamische kant. Hij kent alle mensen en weet precies waar hij met zijn vragen heen moet. Uiteindelijk is het een probleem dat we samen moeten zien op te lossen."

Shovlin denkt dat Hamilton met name sterker is geworden doordat hij weet waar hij zich het beste op kan richten om meer uit de auto te halen - en nog belangrijker hoe hij het team zover kan krijgen dat het levert wat hij nodig heeft. "Het mechanisme waarmee hij altijd op zoek is naar verbetering, is er altijd al geweest", gaat de technisch directeur verder. "Het grote verschil is dat hij nu weet hoe hij meer kan halen uit het team en de mensen om hem heen. Dat is het hem juist. Hij voelt zich meer op zijn gemak en heeft zich binnen het team gevestigd. Hij heeft er vertrouwen in en is blij dat hij met mensen over verschillende onderwerpen kan praten. Hij zet de middelen beter in. Hij pakt een problematisch gebied aan door hard te werken. De werkdruk van een coureur buiten de auto is tegenwoordig ontzettend hoog. Het huiswerk bestaat uit het leren begrijpen en managen van de banden en hoe je ze het beste inzet in de kwalificatie. Heel vaak zie je dat Lewis als een van de laatste coureurs de paddock verlaat, zo niet als laatste. Hij gaat maar door, totdat hij zeker weet wat hij moet doen."

Lewis Hamilton in de Mercedes W13. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Een zwaar F1-seizoen voor Mercedes

Niets stelde de relatie tussen Mercedes en Hamilton meer op de proef dan de Mercedes W13. Samen met het team was de voormalig wereldkampioen voortdurend op zoek naar antwoorden in een poging porpoising tegen te gaan. Het waren moeilijke tijden. "In het begin was er veel stress", blikt Shovlin terug. "Er was druk, angst en we hadden lastige gesprekken. We hadden het niet goed gedaan. Met name voor Lewis was het een uitdaging na 2021. Hij wist hoe hij wilde terugslaan, maar we waren niet in staat hem een auto te geven waarmee hij een belangrijke rol kon spelen. Dat was lastig, maar toch is dit proces goed geweest voor het team. Een van de grootste uitdagingen was om bij elkaar te blijven en samen te werken. Daar zijn we goed doorheen gekomen. Het is best moeilijk als je na een reeks van succes ineens zo'n auto hebt. Het is zaak om te kijken wat je moet behouden en wat moet veranderen. Dat was een proces dat we een groot deel van het jaar doorliepen."

Shovlin steekt niet onder stoelen of banken dat het er soms extreem aan toe ging, maar dat Mercedes dit heeft doorstaan en een goede basis heeft gelegd voor de toekomst. "Er waren momenten dat we hen een auto gaven die grensde aan het gevaarlijke. Dit was bijvoorbeeld het geval in Baku, Montreal en Imola. Je wilt zo snel mogelijk uit die positie en de jongens een auto geven waarmee geracet kan worden. Het hele team heeft veel meegemaakt met Lewis. Het is geweldig dat we zo'n ervaren coureur hebben, helemaal in zo'n lastig jaar. Hopelijk zijn we nu door het ergste heen en kunnen we verder met onze volgende uitdaging. Dat is hopelijk onze weg terug naar de top, waarbij we vechten voor het kampioenschap."